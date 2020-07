Économisez 419 $ sur le Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Avec Samsung réglé sur dévoiler ses derniers modèles Galaxy Note le 5 août, vous pouvez trouver une bonne affaire sur le produit phare haut de gamme Galaxy S de la société plus tôt cette année. Sur eBay, la version Verizon du Le Galaxy S20 Ultra 5G peut être acheté pour 979,99 $. Oui, c’est toujours cher, mais c’est aussi 419,01 $ ou 30% de réduction sur le prix de détail régulier de 1399 $. L’unité est à prix réduit car elle fait partie d’une vente « Open Box ». Selon eBay, « l’article de cette liste est une boîte ouverte (l’emballage peut être légèrement en mauvais état). L’unité s’allume avec les paramètres d’usine restaurés et comprend les accessoires d’origine. »

Le Galaxy S20 Ultra 5G est livré avec un écran Infinity-O de 6,9 ​​pouces (ce qui signifie qu’il arbore un vivaneau selfie perforé à l’avant). La résolution 1440 x 3200 correspond à un rapport d’aspect de 20: 9 et bien que l’affichage offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz, il ne le fait qu’à 1080p. Sous l’écran, vous trouverez un scanner d’empreintes digitales à ultrasons. .L’appareil est alimenté par la plate-forme mobile Snapdragon 865 et est équipé de 12 Go de mémoire et de 128 Go de stockage.

La caméra principale à l’arrière pèse 108MP et avec un binning de 9: 1 pixels, elle fournit des images de 12MP. La caméra téléobjectif 48MP dispose d’un capteur périscope qui fournit jusqu’à 100x de zoom hybride, et le module de caméra comprend également une caméra ultra-large 12MP. Un capteur de profondeur de 0,3 MP est également inclus. À l’avant se trouve un vivaneau selfie de 40MP orienté vers l’avant. Les vidéos peuvent être tournées en 8K. Ce modèle est vendu en Cosmic Black et dispose d’une batterie de 5000 mAh. Grâce au partage d’alimentation sans fil, le téléphone peut être placé sur une surface plane à l’arrière et utilisé comme socle de chargement sans fil pour aider à reconstituer la batterie d’un appareil compatible.

Le fournisseur qui vend le téléphone s’appelle «Quick Ship Electronics» et il a une évaluation positive de 99,7%. L’appareil peut être financé par crédit PayPal en effectuant 24 paiements mensuels de 41 $.

La liste eBay indique qu’une quantité limitée est disponible, bien que cela puisse simplement être indiqué à des fins de marketing.