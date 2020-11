Économisez 200 $ sur un MacBook Pro et d’autres offres MacBook Black Friday précoces

Si vous êtes à la recherche d’un nouvel ordinateur portable avant les vacances, l’une des premières décisions est de choisir le système d’exploitation que vous préférez. Si vous préférez Windows, vous avez le choix entre de nombreux fabricants. Cependant, si vous préférez macOS, vous êtes plutôt installé sur Apple. Nous sommes allés de l’avant et avons rassemblé certaines des meilleures offres MacBook pré-Black Friday que nous pouvions trouver pour vous aider à prendre une décision.

Voir également: Meilleures offres d’ordinateurs portables

Un MacBook est une excellente option de travail à domicile, surtout si vous investissez également dans quelques accessoires. Assurez-vous simplement de vérifier soigneusement les spécifications pour vous assurer que vous utilisez le bon appareil.

Offre en vedette: économisez 200 $ sur un MacBook Pro 2020 13 pouces

Vous pensez peut-être qu’il faudrait vendre un orgue pour acheter un MacBook Pro 2020, mais le modèle 13,3 pouces n’est pas d’un prix prohibitif. Il ne tombera jamais dans la catégorie économique des ordinateurs portables en raison du nom Apple et des fonctionnalités premium, mais il y a quelques premières ventes du Black Friday qui peuvent vous faire économiser jusqu’à 200 $ sur une machine puissante.

B&H offre de gros rabais sur plusieurs variantes du MacBook Pro 2020. Si vous n’utilisez pas votre MacBook pour des tâches lourdes, le modèle avec un processeur Intel Core i5 de 8e génération à 1,4 GHz et 8 Go de RAM devrait être plus que suffisant pour vos besoins. Le SSD de 1 To offre non seulement un stockage étendu pour vos fichiers, mais il réduit également le risque de dommages avec moins de pièces mobiles et un accès plus rapide aux fichiers. Dans cette vente Black Friday, il est disponible pour 1499 $ (200 $ de réduction).

Pour plus de muscle, vous pouvez ajouter un processeur Intel Core i5 de 10e génération à 2,0 GHz et 16 Go de RAM à votre MacBook Pro, ce qui lui permet de gérer facilement plusieurs tâches lourdes. Vous obtenez le même SSD de 1 To, mais cette variante dispose de quatre ports Thunderbolt 3 au lieu de deux. Il est également proposé pour 1799 $ (200 $ de rabais).

Choisissez l’offre qui correspond à vos besoins via les widgets ci-dessous, ou faites défiler pour découvrir les meilleures offres sur les MacBooks cette saison des fêtes.

1 499 $ .00 MacBook Pro 2020 13,3 pouces (processeur Intel i5 de 8e génération, 8 Go de RAM) sauvegarder 200 $ .00 Achetez-le maintenant MacBook Pro 2020 13,3 pouces (processeur Intel i5 de 8e génération, 8 Go de RAM) Achetez-le maintenant sauvegarder 200 $ .00 1 499 $ .00 1 799 $ .00 MacBook Pro 2020 13,3 pouces (processeur Intel i5 de 10e génération, 16 Go de RAM) sauvegarder 200 $ .00 Achetez-le maintenant MacBook Pro 2020 13,3 pouces (processeur Intel i5 de 10e génération, 16 Go de RAM) Achetez-le maintenant sauvegarder 200 $ .00 1 799 $ .00

Offres MacBook Air

Si vous voulez l’ordinateur portable le plus léger et le plus fin de la gamme MacBook, l’Air est la solution. Le MacBook Air a également été récemment rafraîchi pour 2020 avec les derniers processeurs Intel Core et le Magic Keyboard. Le Magic Keyboard remplace le mécanisme papillon très décrié par des commutateurs à ciseaux familiers des anciennes offres MacBook.

Le MacBook Air est un choix solide pour la plupart des tâches quotidiennes et il a la durée de vie de la batterie pour vous permettre de continuer. Voici la meilleure offre MacBook Air 2020 que nous ayons pu trouver:

Offres MacBook 12 pouces

Si vous vouliez le plus petit MacBook du marché, votre meilleur pari pendant quelques années était le MacBook 12 pouces. Conçu pour remplacer le MacBook Air, le petit appareil mince livré avec un processeur Intel Core m3 intégré et un clavier papillon bord à bord. Le MacBook a été l’un des premiers ordinateurs portables à sauter dans le train de dépouiller les ports, ne balançant qu’un seul port USB-C.

Il est livré avec un écran Retina et jusqu’à 10 heures d’autonomie de la batterie, qui sont tous deux assez impressionnants pour la petite machine. Le MacBook 12 pouces a été abandonné en 2019, mais voici la meilleure offre encore disponible:

Offres MacBook Pro 13 pouces

Le MacBook Pro 13 pouces est le point d’entrée de la série Pro d’Apple. Il a toujours l’ancien clavier papillon et un processeur Intel Core de huitième génération, qui est encore assez rapide. Le MacBook Pro 13 pouces est probablement le prochain ordinateur portable Apple à rafraîchir, mais vous pouvez économiser un peu d’argent en attendant.

Si vous voulez un ordinateur portable avec un peu plus de puissance de traitement et quelques ports de plus que le MacBook Air, le MacBook Pro est la solution. Voici quelques options avec différentes spécifications à vérifier:

Offres MacBook Pro 15 pouces

Le MacBook Pro 15 pouces est progressivement abandonné au profit du modèle amélioré 16 pouces, ce qui signifie que vous pouvez économiser un peu plus dès maintenant. Le MacBook Pro 15 pouces ajoute des graphismes améliorés et un processeur Intel Core i7 en standard. Il est environ une livre de plus que son frère de 13 pouces, mais il ajoute une puissance de traitement supplémentaire pour des charges de travail plus intenses.

Si vous avez besoin d’un ordinateur portable capable de faire face aux tâches lourdes, le MacBook Pro 15 pouces est une valeur sûre. Voici quelques-unes des offres que nous avons trouvées:

Offres MacBook Pro 16 pouces

Si vous voulez le haut de gamme absolu et que vous avez le budget pour le gérer, le nouveau MacBook Pro 16 pouces est difficile à surpasser. Il a été le premier à offrir le nouveau Magic Keyboard, les graphiques AMD Radeon Pro 5000M et jusqu’à 8 To de stockage. Le MacBook Pro 16 pouces dispose également de six haut-parleurs pour vos projets créatifs les plus ambitieux.

Le MacBook Pro 16 pouces est le modèle à battre. Voici quelques-unes des offres actuellement disponibles, voyez si elles correspondent à vos besoins: