Économisez 200 $ sur le Chromebook Samsung Galaxy et d’autres offres Chromebook

Il est facile de trouver un bon Chromebook avec un budget limité. Après tout, l’idée derrière les appareils Chrome OS est qu’ils constituent l’alternative la moins chère aux ordinateurs portables Windows. Cependant, certains Chromebooks ont atteint des prix encore plus bas en raison de ventes récentes ou de remises. Nous avons rassemblé certaines des meilleures offres Chromebook sur Internet, vous n’aurez donc pas à chercher trop dur pour un Chromebook solide à un bon prix. Plongeons-nous.

Offre en vedette: économisez 200 $ sur un Chromebook Samsung Galaxy

Samsung est bien connu pour les incroyables écrans AMOLED qu’il présente sur les téléviseurs et les téléphones. Vous pouvez maintenant essayer l’un de ces célèbres écrans sur un Chromebook Galaxy élégant et luxueux. À l’heure actuelle, la version Fiesta Red du Chromebook Samsung Galaxy est en vente au prix de 799 $ chez Best Buy.

Le Chromebook Galaxy ne se résume pas à un joli visage: il est équipé de 8 Go de mémoire, d’un SSD de 256 Go et d’un processeur Intel Core i5 de 10e génération. L’écran AMOLED susmentionné est un écran tactile 4K de 13,3 pouces qui fonctionne de manière transparente avec le stylet intégré. Si vous préférez une mise en page plate de style tablette pendant que vous écrivez ou dessinez avec le stylet, il suffit de quelques secondes pour basculer le Chromebook Galaxy vers l’une de ses configurations.

Pour compléter la fiche technique, le Chromebook Galaxy ne mesure que 0,39 pouce d’épaisseur et pèse un peu plus de deux livres. Les graphiques Intel UHD gardent l’écran tactile net et un lecteur d’empreintes digitales offre un peu de sécurité supplémentaire. Découvrez tous les détails dans le widget ci-dessous.

Chromebook Samsung Galaxy Combinez la beauté d’un Samsung AMOLED avec la vitesse de ChromeOS et ajoutez un stylo pour faire bonne mesure. Le Chromebook Samsung Galaxy est l’un des meilleurs Chromebooks du marché, même en Fiesta Red.

Meilleures offres Chromebook:

Note de l’éditeur: Nous mettrons à jour cette liste des meilleures offres Chromebook au fur et à mesure que d’autres seront lancées. Vous ne voyez rien que vous aimez en solde? N’oubliez pas de consulter également notre guide des meilleurs Chromebooks, et vous trouverez ci-dessous d’autres excellents guides pour ceux qui recherchent un Chromebook pas cher:

1. Chromebook HP x360

Le Chromebook x360 HP de 14 pouces est un excellent moyen de plonger vos pieds dans la flexibilité de Chrome OS avec la commodité d’un appareil 2-en-1. Doté d’un processeur Intel Celeron N4000, de 4 Go de mémoire et de 32 Go de stockage, le HP Chromebook x360 est prêt à vous permettre de travailler toute la journée. Il peut atteindre jusqu’à 12 heures et demie d’autonomie, et la finition en céramique polie ajoute une touche de luxe à votre expérience informatique.

Le Chromebook x360 de 14 pouces de HP est compatible avec le stylet USI, bien qu’il ne soit pas inclus dans la boîte.

299 $ .99 Chromebook HP x360 sauver 80 $ .00 Achetez-le maintenant

2. Chromebook Acer 315

Si vous avez besoin d’un écran qu’un Chromebook de 11,6 pouces ne peut tout simplement pas égaler, vous pouvez envisager un modèle de 15 pouces. Le Chromebook 315 d’Acer est doté d’un écran HD et d’une carte graphique Intel HD 600 pour donner vie à vos émissions préférées. Il fonctionne sur un processeur Intel Celeron Core N4020 avec 4 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage, ce qui est encore suffisant pour la plupart des utilisateurs. Après tout, beaucoup de vos fichiers seront stockés dans le cloud pour libérer un espace précieux.

L’Acer Chromebook 315 est bien équipé sur les ports avec deux options USB-A et deux options USB-C au choix.

279 $ .00 Chromebook Acer 315 sauver 40 $ 0,95 Achetez-le maintenant

3. Chromebook Acer 14

Nous vous avons promis des Chromebooks bon marché, et c’est une super affaire. Le Chromebook 14 d’Acer allie style et puissance quad-core pour garder l’attention sur vous pendant que vous travaillez toute la journée. Il fonctionne sur une puce Intel Atom x5 et dispose d’un corps entièrement métallique avec un écran HD immersif. L’Acer Chromebook 14 dispose de 4 Go de RAM et de 32 Go de stockage, vous ne devriez donc pas avoir à vous soucier de manquer d’espace, quoi que vous fassiez. Mieux encore, le Chromebook 14 est livré avec une housse de protection de marque qui devrait bien paraître dans la salle de classe ou la salle de conférence.

219 $ .00 Chromebook Acer 14 sauver 80 $ .00 Achetez-le maintenant

4. Samsung Chromebook 4 Plus

Le Samsung Chromebook 4 Plus est une option puissante qui intègre la plupart des spécifications haut de gamme que vous attendez de Samsung sans le prix haut de gamme du Galaxy Chromebook. Vous pouvez choisir jusqu’à 128 Go de stockage, mais toutes les configurations Chromebook 4 Plus sont équipées de 6 Go de RAM à bord. Pour compléter l’appareil, Samsung a opté pour un écran Full HD de 15,6 pouces et une connexion Wi-Fi Gigabit pour vous permettre de rester productif.

Le Chromebook 4 Plus de Samsung est prêt à fonctionner à l’aide de deux ports USB-C et d’un port USB 3.0, ainsi que de graphiques Intel UHD 600.

329 $ .99 Chromebook Samsung 4 Plus sauver 50 $ .00 Achetez-le maintenant

5. Chromebook Lenovo 2-en-1 C330

Pourquoi s’en tenir à un Chromebook à clapet traditionnel alors que vous pouvez bénéficier des fonctionnalités d’un écran tactile 2 en 1? Le C330 de Lenovo est un 2-en-1 léger et rapide qui vient dans une finition Blizzard White et se démarque de la foule. Un processeur quad-core MediaTek et 4 Go de RAM contribuent au bon fonctionnement de l’écran tactile HD de 11,6 pouces. Si le travail à domicile et l’apprentissage à distance se poursuivent, la webcam HD 720p devrait être plus que prête pour une durée de vie d’utilisation du Zoom.

Alors que de nombreux petits Chromebooks sacrifient les ports au profit de la taille, le Lenovo C330 mérite sa place parmi nos meilleures offres Chromebook pour conserver un port HDMI ainsi que des options USB-A et USB-C.

351 $ .00 Chromebook Lenovo C330 2-en-1 sauver 108 $ .00 Achetez-le maintenant

6. Chromebook HP 14

Une autre option d’écran tactile – bien qu’une sans capacités 2-en-1 – est le HP Chromebook 14. Comme son nom l’indique, il est équipé d’un écran tactile HD de 14 pouces et d’un chipset AMD Radeon R4 Graphics donne vie à l’écran. S’en tenant à AMD, un processeur de la série A4 permet de garder les lumières allumées avec un peu plus de neuf heures d’autonomie de la batterie.

Vous ne devriez avoir aucun problème à travailler de longues heures avec 4 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage et quatre ports USB-A et USB-C au total sont prêts à répondre à vos besoins quotidiens.

7. Lenovo Chromebook C340

L’avant-dernière option de la liste actuelle des meilleures offres Chromebook est une deuxième option de Lenovo. Comme avec le modèle précédent, il s’agit d’un ordinateur portable multi-touch 2 en 1 avec une charnière à 360 degrés. Il dispose d’un processeur Intel Celeron Dual-Core et de 4 Go de RAM pour un traitement efficace. Le stockage eMMC intégré offre 32 Go d’espace pour les documents ou autres fichiers. Jusqu’à 10 heures d’autonomie sur l’écran LED de 11,6 pouces devraient vous permettre de continuer toute la journée.

259 $ .00 Lenovo Chromebook C340 sauver 50 $ .99 Achetez-le maintenant

8. Chromebook HP 14A G5

Une option HP slicker complète notre liste sous la forme du Chromebook 14A G5. Avec moins de 2 cm d’épaisseur, il doit se glisser dans n’importe quel sac d’ordinateur portable ou pochette de sac à dos sans couture. Il dispose d’un écran tactile Full HD de 14 pouces, de processeurs AMD série A, de 4 Go de RAM et de graphiques AMD Radeon. La charnière durable à 180 degrés offre une grande flexibilité et un clavier rétroéclairé en option vous permet de continuer à travailler lorsque la lumière s’estompe.