Économisez 150 $ sur un SSD Samsung de 2 To et plus d’offres de disques durs externes Cyber ​​Monday

Quand il s’agit de stockage, assez ne suffit jamais. Surtout parce que de nombreux jeux occupent une bonne partie de l’espace. Au lieu de désinstaller et de réinstaller des jeux lorsque vous souhaitez y jouer, il est beaucoup plus logique de récupérer un disque dur externe. Il est encore plus logique d’en acheter un pendant le Cyber ​​Monday 2020. Alors que le Cyber ​​Monday commence techniquement, eh bien, lundi – il y a beaucoup d’offres CM que vous pouvez conclure maintenant, en particulier en ce qui concerne les offres de disques durs externes.

La meilleure partie de bon nombre de ces offres est que les disques durs deviennent plus abordables que jamais. Vous pouvez même emporter votre stockage lors de vos déplacements, car la plupart des disques durs sont suffisamment petits pour tenir dans une poche ou un sac à dos. Beaucoup de gens aiment compter sur le stockage en nuage, mais avec un disque dur physique, vous n’aurez pas à vous soucier des frais d’abonnement ou de la panne d’Internet.

Offre en vedette: SSD Samsung X5 Portable 2 To pour 549,99 $ (150 $ de rabais)

Ce SSD Samsung externe dispose de 2 To de stockage et son port Thunderbolt 3 permet des taux de transfert de données très rapides jusqu’à 40 Go par seconde. Il est également assez robuste, avec son corps en magnésium lui permettant de continuer à fonctionner même après une chute de jusqu’à deux mètres de hauteur, et il dispose d’une technologie thermique spéciale qui lui permet de continuer à fonctionner sans crainte de surchauffe. Enfin, ses fonctionnalités de sécurité incluent le cryptage AES 256 bits pour vos données. Ce n’est pas vraiment bon marché, mais pendant le Black Friday, vous pouvez obtenir ce SSD externe pour beaucoup moins cher que la normale.

Plus d’offres de disques durs externes Black Friday

Voici un aperçu d’autres offres de disques durs externes que nous avons trouvées lors du Black Friday 2020: