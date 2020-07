Économisez 100 $ sur l’Echo Plus et bien d’autres offres Amazon Echo

Crédit: Dhruv Bhutani / Autorité Android

Il est indéniable que Google et Amazon mènent la course à la maison intelligente. Si vous souhaitez mettre à niveau votre technologie domestique, il pourrait être utile de parcourir quelques-unes des meilleures offres Amazon Echo actuellement.

Il existe des milliers de compétences et de routines que vous pouvez exécuter sur un Amazon Echo, mais la première étape consiste à trouver l’appareil Echo qui vous convient. Que vous souhaitiez l’Echo Dot furtif ou l’écran pratique de l’Echo Show, il y a de fortes chances que vous puissiez économiser un peu d’argent sur l’Echo de votre choix.

Les meilleures offres Amazon Echo:

Offres à Echo Dot Offres Amazon Echo Offres Echo Plus Offres pour Echo Studio Amazon Echo Voir les offres Autres produits Echo

Nous veillerons à maintenir cette liste à jour régulièrement. Après tout, Amazon a tendance à modifier les accords à tout moment. Depuis cette dernière mise à jour, des économies sont généralisées sur les produits Echo. Nous vous avons donné un bon aperçu dans le reste de l’article, mais vous pouvez simplement passer directement à la recherche des offres directement sur Amazon.

1. Offres Echo Dot

L’Amazon Echo Dot est l’option la plus basique si vous recherchez votre premier appareil domestique intelligent. Il est petit et en forme de rondelle de hockey, et il ajoute la fonctionnalité Alexa à n’importe quelle pièce de votre maison. Vous pouvez également choisir parmi trois modèles différents: l’Echo Dot original, l’Echo Dot avec une horloge et l’Echo Dot Kids Edition.

Les deux premières options sont principalement explicites, mais l’édition Kids contient en fait des fonctionnalités uniques. Pour commencer, vous pouvez choisir entre une couleur bleue et une finition arc-en-ciel pour faire ressortir l’Echo Dot. Les parents peuvent également fixer des limites aux compétences et aux heures pendant lesquelles les enfants peuvent exécuter des commandes.

Découvrez les trois options dans les widgets ci-dessous.

Amazon Echo Dot (3e génération) 39 $ .99 sauver 10 $ .00 Achetez-le maintenant Amazon Echo Dot avec horloge $ 44 .99 sauver 15 $ .00 Achetez-le maintenant Amazon Echo Dot Kids Edition $ 49 .99 sauver 20 $ .00 Achetez-le maintenant

2. Offres Amazon Echo

L’Amazon Echo est l’appareil qui a tout déclenché, et maintenant il en est à sa troisième génération. L’Echo a été repensé avec un extérieur doux au toucher qui correspond à celui de l’Echo Dot, mais il est plus grand et plus large que l’option rondelle de hockey. L’une des principales différences est que l’Echo standard s’adapte à un haut-parleur plus grand grâce à sa plus grande taille. Cela signifie que vos listes de lecture Spotify et Pandora peuvent sonner mieux que jamais.

Vous pouvez également utiliser votre réseau d’appareils Echo comme système d’interphone pour diffuser des messages dans toute votre maison. L’Amazon Echo est disponible en quatre couleurs différentes pour correspondre à votre décor.

Amazon Echo (3e génération) Prenez la dernière version de l’Echo qui a tout déclenché. L’Echo original a été repensé avec un extérieur doux au toucher qui peut être superbe dans n’importe quelle pièce de la maison.

3. Offres Amazon Echo Plus

Encore plus puissant que l’Amazon Echo standard est l’Echo Plus. Il contient la même liste de fonctionnalités et de commandes que l’Echo, mais avec l’avantage supplémentaire d’un concentrateur Zigbee intégré. Votre Echo Plus peut alors scanner votre maison pour trouver d’autres appareils compatibles Zigbee et vous faire gagner du temps pour les configurer individuellement.

En savoir plus et acheter un Echo Plus à l’un de ses prix les plus bas sur le widget ci-dessous.

Amazon Echo Plus (2e génération) Comprend une ampoule Philips Hue gratuite Ajoutez la puissance d’Alexa à votre maison avec l’avantage supplémentaire d’un hub Zigbee. Configurez vos appareils intelligents rapidement et sans tracas supplémentaires.

Vous pouvez également trouver l’Echo Plus disponible sur eBay pour 79 $ (70,99 $ de rabais)

4. Offres Echo Studio

L’Echo Studio est encore plus grand et plus puissant que les options précédentes ci-dessus. Il contient cinq haut-parleurs stratégiquement positionnés qui peuvent remplir la pièce de son. Amélioré avec Dolby Atmos, l’Echo Studio joue même de la musique dans des formats maîtrisés pour la 3D. C’est l’option parfaite pour donner vie à une fête et vous pouvez même la connecter à votre Fire TV Stick pour une expérience sonore surround.

L’Echo Studio n’offre pas actuellement de prix spécial, mais vous pouvez obtenir une ampoule Philips Hue gratuite lors de votre achat. Appuyez sur le widget ci-dessous pour le vérifier.

Amazon Echo Studio avec ampoule Philips Faites passer le son au niveau supérieur avec Amazon Echo Studio. Doté de cinq enceintes soigneusement inclinées, l'Echo Studio remplit une pièce de son comme sur l'autre enceinte intelligente.

5. Echo Voir les offres

Jusqu’à présent, toutes les options de la liste ont été des haut-parleurs cylindriques intelligents, l’accent étant mis sur un son de qualité. Tout change avec l’écran ajouté sur Echo Show. Vous ne voudrez peut-être pas regarder un film complet sur Echo Show 5 ou Echo Show 8, mais les deux options sont idéales pour les vidéos YouTube rapides et les clips d’actualité. Vous pouvez même suivre une recette directement dans votre cuisine.

L’Echo Show de deuxième génération facilite un peu plus le visionnage de vidéos plus longues avec le plus grand écran de dix pouces et rend le contrôle de votre maison un jeu d’enfant. Vous pouvez chatter en vidéo avec votre famille, régler vos lumières et bien plus encore. Découvrez les offres sur un Echo Show 5, Echo Show 8 et un Echo Show de deuxième génération ci-dessous.

Amazon Echo Show 5 59 $ .99 sauver 30 $ .00 Achetez-le maintenant Amazon Echo Show 8 89 $ .99 sauver 40 $ .00 Achetez-le maintenant Amazon Echo Show (2e génération) avec ampoule Philips Hue 179 $ .99 sauver 79 $ US .99 Achetez-le maintenant

Si vous suivez les widgets ci-dessus, vous verrez que vous pouvez acheter des extras gratuits ou très bon marché lorsque vous achetez un Echo Show sur Amazon. Par exemple, vous pouvez obtenir l’Echo Show 5 et une prise intelligente de configuration simple TP-Link pour seulement 5 $ supplémentaires. Le forfait coûtera donc 64,99 $ (au lieu de 112,19 $).

6. Autres produits Echo

Les haut-parleurs et écrans intelligents ne sont pas les seules options en ce qui concerne la famille Amazon Echo. Amazon propose également des intégrations Alexa dans une variété d’autres appareils, tels que l’horloge murale Echo. L’horloge est en fait un appareil compagnon, vous devrez donc également avoir un haut-parleur standard, mais cela vous permet d’afficher facilement les minuteries en un coup d’œil sur l’horloge.

Une autre option est l’Echo Spot. Il est similaire au Echo Show mais dans une forme ronde plus petite. L’Echo Spot dispose d’un écran tactile pratique de 2,5 pouces et d’un haut-parleur de 1,4 pouces pour que vous puissiez toujours voir et entendre clairement.

Amazon propose également l’Echo Flex pour les situations où vous n’avez tout simplement pas d’espace pour un haut-parleur pleine grandeur. L’Echo Flex est un mini haut-parleur intelligent enfichable pratique qui épouse parfaitement votre prise. Ce pourrait être la meilleure option pour une salle de bain ou une autre zone sujette aux éclaboussures que vous souhaitez ajouter un haut-parleur.

Amazon Echo Flex avec ampoule intelligente LIFX 37 $ .48 sauver 7 $ .50 Achetez-le maintenant

Un dernier produit Echo à découvrir est Echo Buds d’Amazon. Les Echo Buds sont une incursion d’Amazon dans le monde des écouteurs sans fil alimentés par Assistant. Si Alexa est votre assistant de référence, vous constaterez peut-être que les Echo Buds sont exactement ce que vous cherchiez. Les Echo Buds offrent même cinq heures de lecture sur une seule charge et jusqu’à 20 heures avec l’étui de chargement.