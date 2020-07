Echo 3 arrive sur Apple TV + – / Film

Alors qu’Apple TV + continue d’essayer de se faire un nom, elle continue d’attirer des talents intéressants. Le dernier: Mark Boal, scénariste de The Hurt Locker et Zero Dark Thirty, se dirige vers le service de streaming avec sa nouvelle série Echo 3. La série en 10 parties suit deux hommes à la recherche d’une femme disparue près de la frontière entre la Colombie et le Venezuela. La série est une adaptation de la série télévisée israélienne Quand les héros volentet Boal sera co-showrunner avec Jason Horwitch.

Dans Echo 3«Amber Chesborough, une brillante jeune scientifique, est le centre émotionnel d’une petite famille américaine. Lorsqu’elle est portée disparue le long de la frontière colombo-vénézuélienne, son frère et son mari – deux hommes ayant une expérience militaire approfondie et des passés compliqués – ont du mal à la retrouver dans un drame personnel en couches, dans le contexte explosif d’une guerre secrète. »

La nouvelle série Apple TV + est une adaptation de la série israélienne Quand les héros volent, qui a suivi «Quatre anciens combattants de Tsahal qui ont servi ensemble pendant la guerre du Liban en 2006 [who] sont réunis pour une mission de sauvetage en Colombie, où l’on vit, pour retrouver Yaeli (Tayeb), une femme qui serait morte dans un accident de voiture après la guerre. » Cette série est disponible en streaming sur Netflix. Voici une bande-annonce.

Quand les héros volent

Echo 3 sera tourné avec des dialogues en anglais et en espagnol et vient de l’écrivain Mark Boal. je connais Zero Dark Thirty a ses critiques, mais je continue à soutenir que c’est un film exceptionnellement bien conçu, et le scénario de Boal en est une grande partie (l’autre grande partie est la réalisatrice Kathryn Bigelow, qui n’est pas impliquée avec Echo 3, tristement).

Boal servira de showrunner aux côtés du co-showrunner et producteur exécutif Jason Horwitch. La série sera produite par Apple et Keshet Studios, Peter Traugott des Keshet Studios étant producteur exécutif aux côtés de Marc Boal, Jason Horwitch, Stan Wlodkowski, Omri Givon, Eitan Mansuri, Jonathan Doweck, Avi Nir (Keshet Media Group), Alon Shtruzman (Keshet International) et Karni Ziv (Keshet Broadcasting).

Il s’agit du dernier original de premier plan d’Apple TV +, un service de streaming naissant qui tente de se démarquer dans un monde plein de services de streaming. Ils ont récemment publié le Tom Hanks film Levrette, et plusieurs autres projets sont en préparation, notamment Soupçon, Drame de Keshet Productions avec Uma Thurman, et un contrat de télévision exclusif avec Alfonso Cuarón.

