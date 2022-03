Eaux Profondes : explication de la fin en détail du film avec Ana de Armas et Ben Affleck

Le thriller psychologique Eaux Profondes, porté par Ben Affleck et Ana de Armas, se termine par un nouveau rebondissement dans les dangereux jeux d’esprit de Vic et Melinda.

Réalisé par Adrian Lyne, connu pour ses précédents thrillers et drames érotiques comme Attraction fatale en 1987 et Proposition indécente en 1993, Eaux Profondes est une histoire tordue du mariage apparemment sans amour entre Vic (Ben Affleck) et Melinda Van Allen (Ana de Armas). Adapté du roman éponyme de Patricia Highsmith (1957), Eaux Profondes (sur Prime Video) propose une nouvelle fin à l’histoire qui ajoute des nuances plus complexes à la romance à fort enjeu des personnages.

Récap de l’intrigue de Eaux Profondes

Eaux Profondes, qui est principalement raconté du point de vue de Vic, suit le couple manipulateur qui élève sa fille de 6 ans dans une communauté soudée où les ragots se répandent comme une traînée de poudre. Comme Vic n’a pas la passion que Melinda recherche, le couple a conclu un accord selon lequel le personnage d’Ana de Armas est autorisé à prendre des amants à condition qu’ils ne brisent pas leur famille. Eaux Profondes voit l’arrangement public du couple prendre une tournure tordue lorsque Vic commence à craquer, ce qui entraîne des conséquences désastreuses pour ceux qui sont pris au milieu de leurs jeux d’esprit croissants.

À la fin de Eaux Profondes, plusieurs personnes liées aux relations amoureuses de Vic et Melinda sont mortes, le dernier acte cimentant la dynamique tordue entre le couple principal. Au milieu de tous ces morts, de cette colère et de ces conflits immoraux, le mariage de Melinda et Vic sort des Eaux Profondes plus fort que jamais, offrant un contraste évident avec les amours de banlieue apparemment quintessentielles de leurs amis. Les apparences extérieures de Vic et Melinda semblent montrer un homme agréable, d’humeur égale, voire légèrement pathétique, et une femme au centre de l’attention, sexuellement puissante, mais sous la surface se cache une histoire complètement différente, comme l’illustre la fin pleine de rebondissements de Eaux Profondes.

Fin de Eaux Profondes : pourquoi Vic tue les amants de Melinda ?

Le point culminant du film commence de manière plutôt abrupte, Don essayant de s’enfuir en voiture et de révéler ce qu’il a vu, alors que Vic le poursuit sur son VTT. Les chemins de terre de la forêt sont glissants, et Don finit par déraper et tomber d’une falaise, provoquant un accident brutal. Vic rentre ensuite chez lui à vélo et voit Melinda assise dans l’escalier, qui le regarde fixement.

Il devient alors évident que la scène finale du film est la même que celle du début, à une différence près. Lorsque Vic revient, Melinda lui révèle qu’elle a « trouvé Tony », faisant allusion au portefeuille du mort qu’elle a découvert caché dans la serre de Vic. Eaux Profondes se termine par un plan rapide de la femme brûlant la carte d’identité de Tony, signifiant ainsi qu’elle est devenue complice du meurtre.

Il semble donc que Melinda ait fait la paix avec les crimes de son mari et qu’elle va peut-être rester avec lui. Cependant, malgré tous leurs problèmes conjugaux, l’équilibre final auquel le couple parvient est remarquablement sombre, ce qui nous amène à nous demander pourquoi Vic s’est lancé dans cette folie meurtrière au lieu de mettre fin à leur relation. Cependant, comme le détaille le film, le mari est trop attaché à sa femme et à sa fille pour déchirer la famille. Il est également convaincu que, puisqu’il est tombé amoureux de Melinda pour ce qu’elle est, il ne doit pas essayer de la changer.

La seule option qui lui reste semble être de faire fuir ses amants (comme il le fait avec Joel) et, comme cela ne fonctionne pas très bien, de les tuer tout simplement. Il est intéressant de noter que le lien de Vic avec les escargots symbolise peut-être son insondable attirance pour quelque chose (dans ce cas, sa relation dévouée avec Melinda) que la plupart des gens trouveraient peu attrayante.

Le premier meurtre de Vic – celui de Charlie, le pianiste – est une combinaison de frustration accumulée et d’opportunité (trouver la future victime seule et en état d’ébriété dans une piscine). Cependant, de multiples autres facteurs conduisent au crime. Vic est encore sous le coup du comportement belliqueux de Joel. Les hommes choisis par Melinda lui ressemblent beaucoup – ils sont sans complexes et effrontés (bien qu’ils semblent successivement s’adoucir, de Joel au pianiste Charlie en passant par le visionnaire de l’habitat durable Tony). En fait, Vic fait même un compliment à Tony, disant à Melinda qu’elle a finalement choisi quelqu’un qui a un cerveau. Bien sûr, le fait que Vic ait littéralement matraqué la tête de Tony quelques instants auparavant donne un tour macabre à son utilisation du mot « cerveau ».

La frustration du mari n’est qu’aggravée par les avances sexuelles occasionnelles de Melinda à son égard, qui deviennent rapidement froides. Il est intéressant de noter que les meurtres semblent être une forme d’exutoire pour Vic, comme en témoigne son attitude festive après avoir tué Tony. D’une certaine manière, Melinda semble également apprécier le fait que Vic tue pour elle. Après lui avoir régulièrement reproché son manque de passion et d’expression, elle déclare plus tard (plutôt fièrement) que c’est pour elle que Vic a tué. Elle pense peut-être qu’en faisant tout ce qu’il fait pour l’avoir pour lui, Vic est son amant le plus passionné, après tout. Ainsi, d’une manière tordue, tuer les amants de la femme semble être une solution appropriée pour le couple central du film.

Vic se fait-il prendre ?

Les meurtres flagrants de Vic, bien qu’ils semblent risqués, ne lui permettent pas de se faire prendre, alors que le film se termine sur une note incertaine. Avec Melinda qui brûle la carte d’identité de Tony, il semble que l’épouse, qui se fait généralement entendre, ait décidé de devenir complice des crimes de son mari. Il y a encore une chance que Don survive à son brutal accident de voiture et finisse par révéler qu’il a vu Vic avec le corps de Tony. Cependant, il n’y a que très peu de chances que quelqu’un puisse survivre à un accident de cette ampleur.

Le principal risque que Vic se fasse prendre est que le corps de Tony soit découvert, ce qui pourrait être calamiteux pour le mari. Étant donné que l’un des amants de Melinda (Charlie) a déjà été retrouvé mort, la mort d’un autre de ses « amis » ferait peser une quantité inéluctable de soupçons sur le mari. De plus, et peut-être un peu bêtement, Vic utilise sa ceinture et la laisse de son animal de compagnie pour attacher des pierres au cadavre de Tony, ce qui signifie que si le corps est découvert, il sera encore plus facile de le relier au crime. Ainsi, Vic n’est pas encore attrapé, mais la possibilité reste ouverte.

Pourquoi Melinda brûle-t-elle la carte d’identité de Tony ?

Le fait que Melinda brûle la carte d’identité de Tony dans la scène finale du film signifie un changement majeur dans son caractère. Après s’être distanciée de toute forme de violence liée à Vic, qu’il s’agisse des drones, des pouvoirs de sa puce ou du fait qu’il ait pu tuer Charlie, l’épouse devient complice du meurtre de Tony.

Bien que Melinda fasse d’abord ses bagages et décide de quitter Vic, leur fille Trixie reste inflexible. Cela semble faire changer d’avis Melinda, qui réalise enfin qu’elle aussi ne veut pas déchirer leur famille. La prochaine étape logique consiste donc à empêcher que le crime de son mari soit découvert pour lui éviter la prison à vie, ce qui l’amène à brûler la carte d’identité de Tony, une pièce à conviction alarmante.

Brûler la carte d’identité de Tony a également une signification plus profonde et semble signifier que Melinda s’écarte peut-être de ses anciennes habitudes de prendre de multiples amants et, par conséquent, de torturer son mari dévoué. Cependant, la nouvelle dynamique du couple reste un mystère, et il est possible que Melinda puisse, à un moment donné, utiliser sa connaissance des crimes de Vic contre lui. Cependant, sachant qu’elle sait qu’il est capable de meurtre, il est peu probable qu’elle le pousse trop loin.

