Earth At Night In Color Trailer: Nocturnal Animals – / Film

Avec Terre la nuit en couleur, narrateur Tom Hiddleston guide les spectateurs à travers une série en 12 parties qui «utilise une technologie de caméra de pointe pour capturer la vie nocturne des animaux, révélant de nouveaux comportements filmés en couleur comme jamais auparavant.» C’est un peu comme La planète Terre après la tombée de la nuit, si vous voulez. Cela fait partie d’une série de séries documentaires qu’Apple TV + sortira dans les deux prochains mois. Regarder le Terre la nuit en couleur bande-annonce ci-dessous.

Bande-annonce Earth At Night In Color

Si vous avez toujours voulu entendre la voix aristocratique de Tom Hiddleston racontant les actions de certains animaux sauvages la nuit, vous avez de la chance. Apple TV + a une telle chose, et ça s’appelle Terre la nuit en couleur. Les images suivent plusieurs animaux du monde entier vaquant à leurs habitudes nocturnes, et ce n’est pas des images de vision nocturne floues et teintées de vert. Oh non, mes amis. Ce sont des choses claires comme du cristal. Voici quelques détails supplémentaires:

Utilisant des caméras de pointe et un processus de montage révolutionnaire, «Earth At Night In Color» présente les merveilles de la nature inédites avec une nouvelle clarté saisissante. Capturé sur six continents, du cercle polaire arctique aux prairies africaines, ce travail pionnier suit la vie nocturne des animaux au clair de lune, révélant de nouvelles perspectives et des comportements inédits dans certaines des habitudes nocturnes de nos espèces préférées. Le spectacle présentera également des créatures relativement inconnues qui deviendront sûrement de nouvelles icônes du règne animal.

C’est en effet un bon crochet pour une série, et les images exposées dans la bande-annonce sont assez étonnantes. Est-ce que cela finira par être aussi animé que, disons, Planète Terre? Non, je ne pense pas – les originaux Apple TV + ne semblent tout simplement pas générer ce type de battage médiatique. Mais ceux qui recherchent une nouvelle série de documentaires sur la nature à adopter pourraient trouver quelque chose d’intéressant ici.

Terre la nuit en couleur fait partie d’un groupe de nouvelles docuseries Apple TV +. La liste comprend les déjà publiés Monde minuscule, raconté par Paul Rudd, qui offre «une perspective unique sur le monde naturel, explorant l’ingéniosité et la résilience des plus petits animaux de la planète», et Devenir toi, racontée par Oliva Colman, décrite comme «une série mondiale sur le développement de l’enfant qui explore comment les 2 000 premiers jours sur Terre façonnent le reste de nos vies.» Il y a aussi Long Way Up, la série documentaire sur les aventures en voiture d’Ewan McGregor et Charley Boorman.

Terre la nuit en couleur diffusera ses six premiers épisodes dans le monde sur Apple TV + sur 4 décembre. Les six épisodes restants arriveront en 2021.

