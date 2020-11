Earl Lloyd: le premier joueur noir de la NBA fait ses débuts

1950 | 31 octobre 2020

Le basketteur Earl Lloyd dribble un ballon de basket, Virginie, 1966 (Photo par Afro American Newspapers / Gado / Getty Images)

Le 31 octobre 1950, Earl Lloyd a fait ses débuts en tant que premier joueur noir de la National Basketball Association en tant que membre des Capitols de Washington. Ce ne serait pas la dernière première historique de Lloyd.

Les débuts de Earl Lloyd

Lorsque Earl Lloyd est né le 3 avril 1928 à Alexandria, en Virginie, le Sud était toujours aux prises avec Lois Jim Crow, la ségrégation et les inégalités raciales. Le père de Lloyd, Theodore, travaillait dans les mines de charbon tandis que sa mère, Daisy, restait à la maison pour s’occuper des enfants. Au lycée, Lloyd mesurait bien plus de six pieds (il atteindrait finalement 6’5 « ) et se démarquait sur le terrain de basket. Il a joué pour le Parker-Gray High School, mais ses talents ont attiré l’attention des scouts universitaires.

Après avoir obtenu son diplôme en 1946, Lloyd a reçu une offre de jouer pour les Yellow Jackets de la West Virginia State University. Il est rapidement devenu une star de l’équipe, les emmenant à deux championnats de la CIAA et remportant les titres de All-Conference trois fois et All-American deux fois. Au cours de la saison 1947–48, l’état de Virginie-Occidentale était la seule équipe invaincue du pays. En 1950, Lloyd a obtenu son baccalauréat en éducation physique.

Chuck Cooper, à l’extrême droite, jouant pour les Boston Celtics pendant la saison 1953-1954. (Hult Studio / Wikimedia Commons)

Le (s) premier (s) joueur (s) noir (s) de la NBA

La NBA avait été exclusivement blanche jusqu’à cette époque, donc Lloyd ne s’attendait pas à ce que sa carrière de basket-ball aille plus loin, mais peu de temps après la fin de la saison, une femme sur le campus l’a félicité pour son prochain déménagement à DC Quand il semblait confus, a-t-elle expliqué. qu’elle avait entendu dire qu’il était choisi pour jouer pour les capitoles de Washington.

Earl Lloyd n’était pas le seul joueur noir sélectionné pour la NBA cette année-là. Le rejoindre était Chuck Cooper, qui a joué pour les Celtics de Boston, et Nat « Sweetwater » Clifton, un ancien Harlem Globetrotter qui a été repêché par les Knicks de New York. Le calendrier de la saison pour les Knicks et les Celtics a commencé début novembre, tandis que les Capitols ont commencé la saison à la fin octobre, ce qui signifie que Lloyd a obtenu la place dans les livres d’histoire.

Les Detroit Pistons jouent au Palace of Auburn Hills en janvier 2006. (Kevin Ward / Wikimedia Commons)

Earl Lloyd: Champion NBA

Lloyd hésitait naturellement à rejoindre une équipe entièrement blanche sur le point de s’intégrer complètement, mais il fut agréablement surpris que la plupart de ses nouveaux coéquipiers aient joué dans des équipes universitaires intégrées et l’accueillirent à bras ouverts. Les fans, cependant, étaient une autre histoire. Ils l’ont souvent maltraité avec des épithètes raciales, et dans un incident particulièrement coloré, un homme au premier rang a crié au début d’un match: « Pensez-vous que ce n —– peut jouer au basket? » Daisy Lloyd se trouvait être assise juste derrière lui, alors elle se pencha et dit à l’homme: « Ne t’inquiète pas. Le n —– peut jouer. »

Lloyd était chez lui sur le terrain, et son immense talent était évident même pour les nombreux fans qui souhaitaient que la ligue reste séparée, mais sa première saison en NBA a été écourtée. Après avoir joué seulement sept matchs, Lloyd était enrôlé dans l’armée. Les capitoles lui ont assuré qu’ils mettraient son contrat en attente et attendraient son retour, mais au moment où Lloyd a terminé son tournée en Corée, la franchise des Capitols avait plié et son contrat fut vendu à Syracuse.

Lloyd rencontre alors le vice-président Joe Biden à la Maison Blanche, octobre 2010. (The White House / Wikimedia Commons)

La vie ultérieure de Lloyd

Lloyd n’a pas laissé cette interruption entacher sa carrière. Il a joué six saisons avec les Nationals de Syracuse, totalisant en moyenne plus de 10 points par match et menant l’équipe au championnat NBA en 1955, où lui et son coéquipier Jim Tucker sont devenus les premiers joueurs noirs à participer à la compétition.

Lloyd a complété sa carrière avec deux saisons avec les Pistons de Detroit, puis a pris sa retraite en 1961 pour devenir leur entraîneur adjoint. Ce mouvement de carrière a brisé une autre barrière de couleur: il a été le premier entraîneur adjoint noir dans l’une des quatre grandes ligues sportives professionnelles aux États-Unis. Après avoir été entraîneur pour les Pistons, il est resté à Detroit et a d’abord travaillé pour le service de police de la ville, puis comme administrateur d’école. Il a été intronisé au Basketball Hall of Fame en 2003, à peine 12 ans avant de décéder à l’âge de 86 ans.