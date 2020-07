EA Sports UFC 4 dévoilé prévu pour ce week-end, selon l’UFC

Depuis un moment maintenant, il est assez évident qu’Electronic Arts dévoilera bientôt EA Sports UFC 4. Grâce à l’UFC lui-même, les fans de la franchise ont désormais plus de date ferme sur laquelle s’appuyer. Apparemment, la prochaine entrée d’EA à l’UFC recevra un dévoilement officiel plus tard cette semaine, le samedi 11 juillet.

Le compte Twitter officiel de l’UFC a récemment partagé autant de choses dans un article faisant la promotion de l’UFC 251. Dans le coin inférieur gauche d’une image promotionnelle, un EA Sports UFC 4 le logo peut être vu. Une telle étiquette est accompagnée d’une note qui se lit comme suit: «Official Reveal». Voir l’article en question ci-dessous:

JOURNÉES! A bientôt sur # UFCFightIsland # InAbuDhabi @VisitAbuDhabi pic.twitter.com/jzthItRRdU – UFC (@ufc) 1er juillet 2020

Au moment de la rédaction du présent rapport, EA reste silencieux sur la question. Cependant, l’éditeur assume une part de responsabilité dans la diffusion prématurée du mot. La première allusion à EA Sports UFC 4 a fait surface début juin, grâce à une inscription sur le PlayStation Network. Cette liste a présenté le UFC 4 logo dans le post Twitter ci-dessus et a titré le «environnement de rétroaction de la communauté» du titre.

Un indice plus grand a fait le tour via EA Sports UFC les inscriptions bêta, qui ont été mises en ligne environ une semaine après la publication du PSN. Les inscriptions bêta ne mentionnaient que les versions PlayStation 4 et Xbox One. Par conséquent, il reste à voir comment EA prévoit de gérer une sortie potentielle sur la PlayStation 5 et la Xbox Series X. Espérons que cela sera de plus en plus clair lorsque UFC 4 est officiellement dévoilé plus tard dans la semaine.

[Source: UFC on Twitter via PlayStation Universe]