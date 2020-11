« EA Sports n’est pas une fondation caritative » – ​​L’agent de Zlatan Ibrahimovic dans le dernier épisode de FIFA 21 Image Rights Row

in

FIFA 21 d’EA Sports est déjà devenu la meilleure entrée de la franchise. Mais il a également attiré l’attention pour toutes les mauvaises raisons.

La guerre Zlatan Ibrahimovic contre EA Sports pour les droits à l’image a pris une tournure pire. Tout a commencé lorsque des rapports ont fait surface selon lesquels David Beckham recevait un prix élevé de la part d’EA sur une période de trois ans, ce qui a bouleversé de nombreux autres joueurs.

La FIFA, depuis longtemps, a utilisé la ressemblance de joueur sous licence officielle dans ses jeux. Cependant, Zlatan ne semblait pas très impressionné par cette idée et s’est tourné vers Twitter pour remettre en question la légitimité de ce concept.

L’ailier des Spurs, Gareth Bale, a ensuite rejoint le rallye de Zlatan et a donné naissance au hashtag TimeToInvestigate, insinuant que la FIFA utilisait les ressemblances de joueurs à ses propres fins.

Dans une récente interview, le super-agent de Zlatan, Mino Raiola, était en conversation avec l’ancien propriétaire de Crystal Palace, Simon Jordan. Les deux hommes allaient et venaient avant que Mino ne prétende que « tout n’est qu’une question d’argent. »

La dispute sur les droits d’image de FIFA 21 continue

Jordan a suggéré dans la seconde moitié de la conversation que les actions de Mino visaient à extorquer de l’argent via des licences de joueurs.

«Il s’agit soit de cesser d’utiliser l’image de Zlatan, soit d’argent. Je soupçonne que c’est une question d’argent.

💰 : « Il s’agit de votre désir d’obtenir une commission. » 😡 : « Je me fous de votre opinion. » 🤷‍♂️ : « Tu es aussi gênant pour moi qu’une journée nuageuse. » ⛔️ : « C’est fini. » @ SJOpinion10 vs Mino Raiola est un must absolu 🍿 pic.twitter.com/tirZUZawjv – talkSPORT (@talkSPORT) 26 novembre 2020

Ce commentaire a contrarié Mino, qui a répondu en disant: «EA Sports n’est pas une fondation caritative… C’est une question d’argent. Il s’agit de savoir qui peut exploiter les droits de qui. Et c’est un principe. Et pourquoi nous ne faisons pas les choses avant ou après, c’est un appel que nous passerons et nous n’avons pas besoin d’expliquer maintenant.

Mino essaie de dire que seul Zlatan possède ses droits d’image, et EA Sports ne peut pas y accéder sans son consentement.

EA Sports, d’un autre côté, suggère qu’il détient des droits contractuels à la ressemblance de tous les joueurs après la signature d’un accord avec l’AC Milan. Comme pour Gareth Bale, qui est maintenant prêté à un club anglais, le contrat d’EA Sports avec la Premier League leur donne un accès complet à l’utilisation des images des joueurs.

Mino devient furieux après une « insinuation de commission »

La conversation semblait s’être bien déroulée jusqu’à ce point. Cependant, le commentaire de Jordan selon lequel les remarques de Mino étaient purement basées sur la constitution d’une commission ne lui convenait pas.

C’est ce que gagne EA Sports avec FIFA. Qui en profite et quelle est la part du joueur? pic.twitter.com/XiG3GAMQvs – Mino Raiola (@MinoRaiola) 25 novembre 2020

«Ce dont il s’agit, c’est que quelqu’un comme vous apparaît en disant que nous manquons une opportunité ici et que finalement je peux monétiser cela, et bien sûr, je serai payé une commission là-dessus. Et Beckham vient de recevoir quarante millions de livres.

Mino raccrocha après ce commentaire, allumant une autre étincelle dans la rangée.

EA s’est appuyé pendant des années sur les données des licences de ligue. Cela leur permet d’utiliser les droits des clubs et des joueurs. Et c’est exactement ainsi que la ressemblance de Gareth Bale a été utilisée par EA.

Ce débat a certainement quelques jambes maintenant. Si Zlatan décide de poursuivre EA en justice, ou si tous les acteurs se retirent soudainement de l’approche collective actuelle, EA sera obligé d’utiliser des images et des données génériques. Zoltan Abrohimovic, peut-être.