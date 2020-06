EA Play : Star Wars Squadrons en octobre, Apex Legends sur Switch, et Skate 4…

Le monde de jeux ne cesse d’évoluer. Les nouveautés ne finissent pas de sortir lectronic Arts se lance maintenant dans l’E3 virtuelle. Les nouveautés qui vont sortir sont présentées en ligne. Tout le monde peut en profiter, avec quelques bonnes surprises.

La sortie d’EA Play est au grand étonnement de tous. La diffusion se passait à 1h du matin (heure de France). Cela commence par le portage d’Apex Legends pour Switch !Le battle royale de Respawnseront disponibles sur Steam et sur la console Nintendo cet automne. En bonus, on peut affronter les autres joueurs d’autres plateformes (PC, PlayStation 4, Xbox One, EA Origin). Il reste les plateformes mobiles.

Anciennes réputations et nouveaux titans

EA Play a également publié de plus de renseignements sur Star WarsSquadrons, son jeu de combat spatial ahurissant. Le titre sera connu le 2 octobre sur PC, Xbox One et PS4, au petit prix de 40 $ (on peut jouer en VR sur PC et PS4). L’éditeur a profité de l’occasion pour parler dugameplay du jeu, et ça promet.

Trailer de gameplay de SW : Squadrons : https://t.co/qEcPR2A2ON.

Malgré la présence d'un solo ça semble taillé pour du multi.

Je regrette de ne voir que des décors spatiaux, jolis mais peu variés.

Ce ne sera donc certainement pas un nouveau Rogue Squadron ou Battle for Naboo… — Fabien (@Kamehwabunga) June 19, 2020

L’acteur jouera le rôle d’un pilote de la Nouvelle République ou des forces impériales.Il pourra remporter le manche de plusieurs types de vaisseaux (8 en tout). En plus de l’univers solo qui aura lieu après le Retour du Jedi, un mode multi est également disponible.

La requête a bien porté son fruit

Après plusieurs réclamations que les fans ont faites, EA a fini par céder : Skate 4 va sortir ! Plus rationaliste que la série des Tony Hawk’s Pro Skater(elle aussi de retour), la sincérité refera donc surface après le dernier opus qui remonte à 2010. Malheureusement, il n’y a pas grand-chose à montrer, car le jeu en est encore au début de son stade d’essor.