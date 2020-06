EA Play Live s’est montré comme deux secondes de Dragon Age 4 probablement

EA Play Live était… décevant, pour le dire légèrement. Le point culminant du salon a été l’annonce de la Patin revient (à un moment donné, aucun gameplay ou logo ou tout autre élément illustré), suivi par le Star Wars: Squadrons gameplay révèlent. Le reste de l’émission n’a pas répondu aux plus grandes demandes des fans de voir un retour de Effet de masse ou Espace mort, bien qu’il ait donné Dragon Age fans un aperçu de Dragon Age 4…peut être.

Vers la fin de la présentation, EA a montré une bobine de projets de nouvelle génération racontée par Laura Miele, responsable des studios d’EA. Le segment entier a duré moins de deux minutes (dont peut-être la moitié sont des photos de jeux), et aucun des jeux présentés n’a été explicitement nommé. Au contraire, ils ont été évoqués en attirant l’attention sur les studios derrière eux. Jetez un œil au segment d’accroche rapide dans la vidéo ci-dessous:

Le critère était en premier, et nous avons obtenu des rendus impressionnants de voitures, très probablement pour la prochaine Besoin de vitesse. À environ 32 secondes, Miele dit «BioWare» accompagné d’une image d’un arbre mort dans les chutes de neige. L’arbre est suivi de quelques plans de mains travaillant sur des ordinateurs. Puis un coup d’œil rapide sur quelques ruines. Ensuite, des vrilles rouges bizarres et à quoi cela pourrait-il ressembler à un œuf? Et en 45 secondes, Miele est passé à parler de DICE et à montrer ce que beaucoup pensent être un nouveau Battlefield Bad Company Jeu. Enfin, le nouveau jeu de Motive a été taquiné, une sorte de folie de constructeur / tireur / troisième personne apparemment uniquement possible avec la technologie de nouvelle génération.

De tous les jeux de nouvelle génération présentés, nous avons vu et appris le moins sur le titre BioWare, probablement Dragon Age 4, bien que non confirmée depuis qu’EA a pris la décision bizarre de parler à peine de la prochaine génération. Pourtant, ce sont trois clichés environnementaux rapides du jeu BioWare que nous n’avions pas auparavant. Ce que cela signifie de façon réaliste pour une date de sortie est une supposition de quiconque à ce stade, mais je ne parierais pas qu’elle soit disponible au cours des deux premières années de la prochaine génération, au moins. Les rapports disent de ne pas s’y attendre avant 2022, même s’il a été révélé pour la première fois aux Game Awards fin 2018. Apparemment, il n’était même pas censé avoir fait partie de cette émission.

Avec la prochaine génération dans quelques mois et Sony et Microsoft commençant déjà à poser leurs cartes sur la table montrant le gameplay de la prochaine génération, il est un peu étrange qu’EA n’ait pas pu rassembler plus d’une minute de ce qui revient à la prochaine -gen images de développement. Beaucoup de ses versions de dernière génération pour cette génération de consoles seront très probablement compatibles avec le nouveau matériel, mais il est curieux que l’éditeur ne semble pas avoir rien dans le pipeline spécifiquement pour les fenêtres de lancement de la prochaine génération.

Profitez du bref Dragon Age 4 taquin. Il est dû à chaque fois que BioWare le termine. Ne vous attendez pas à ce que ce soit de sitôt.