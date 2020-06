EA Play Live retardé au milieu d’une conversation mondiale autour de Black Lives Matter

Il y a d’abord eu l’annulation de l’E3 en raison du coronavirus, la même pandémie qui a conduit à la création de l’événement de présentation EA Live Play 2020. Initialement prévu pour le 11 juin comme une extravagance de streaming en ligne, les plans changent pour l’éditeur une fois de plus. Maintenant, l’événement destiné à remplacer la convention annulée est également retardé. EA Play Live 2020 aura désormais lieu plus tard en juin selon un article sur les réseaux sociaux.

« Avec les conversations importantes qui ont lieu et les voix importantes qui se font entendre dans le monde en ce moment, nous passons notre temps à nous réunir dans le jeu. » EA a dit en ce qui concerne le retard. L’éditeur est l’un des nombreux studios à appuyer sur le bouton de pause lors d’annonces potentielles, le retard du grand événement PlayStation 5 de Sony, très médiatisé, étant le plus notable. Avec les différentes pièces majeures de l’E3 tranchées et divisées comme la pastèque lors d’une réunion de famille d’été – vous savez, ces choses que les gens faisaient avant l’année 2020 sont venues et ont tout gâché – il a été intéressant de voir comment chaque éditeur gère ses divers annonces de superproductions.

Il y a encore un peu de mystère autour de ce qui doit être montré exactement lors d’événements tels que EA Play Live. Le site officiel ne propose que des mots dérisoires: «EA Play Live 2020 consiste à connecter les joueurs du monde entier et à les rapprocher des franchises de jeux qu’ils aiment. Au cours de l’événement numérique de cette année, nous présenterons nos jeux par le biais d’une diffusion en direct, de contenu communautaire, etc. » Nous connaissons des noms comme Dragon Age 4 et Champ de bataille flottent dans l’éther de jeu, mais en plus de cela, l’ardoise de présentation est grande ouverte. Le jeu PlayStation 5 va-t-il devoir attendre maintenant que la vitrine Sony initialement prévue ne s’est pas produite?

Les questions abondent. Quoi qu’il en soit, il laisse l’été grand ouvert pour une tonne d’annonces sympas qui attendent de se produire. Gardez un œil ouvert pour EA Play Live le 18 juin à 19 h HE.