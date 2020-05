EA Play Live Digital Event prévu pour le 11 juin, EA annoncé

L’annulation des événements de jeu due au coronavirus a secoué l’industrie quelque chose de féroce. Cependant, un certain nombre d’entités prévoient de plus petits événements numériques pour compenser cela. Electronics Arts est le dernier à dévoiler ses plans sur ce front particulier. Le 11 juin, l’éditeur hébergera une version numérique d’EA Play Live. Les fans pourront se connecter via le site officiel d’EA.

EA a annoncé la nouvelle dans le post Twitter suivant ce matin,

EA Play Live passe au numérique en 2020!

Rendez-vous le 11 juin à 16h HNP… Premières mondiales, actualités et plus encore! https://t.co/ShTNzjqJ3D pic.twitter.com/xqmYfGBWfs – Electronic Arts #stayandplay (@EA) 4 mai 2020

Comme vous pouvez le voir sur le tweet et la vidéo qui l’accompagne, l’éditeur ne divulgue pour l’instant qu’une date de streaming. Des détails tels qu’une heure spécifique, des jeux, etc. restent secrets au moment de la rédaction.

EA aura sûrement quelques surprises dans sa manche pour ce qui aurait été la semaine E3 de cette année. De plus, les fans attendent patiemment des nouvelles de goûts de Dragon Age 4 et la prochaine Champ de bataille, ce dernier devant arriver en 2021. Criterion Games est probablement aux premiers stades de développement d’un nouveau Besoin de vitesse. Dans cet esprit, l’équipe n’aura probablement pas grand-chose à partager pendant longtemps.

Malgré l’absence d’E3 2020, juin semble être rempli de nouvelles et de révélations liées au jeu. IGN et GamesRadar prévoient d’organiser des événements numériques au lieu du salon commercial d’été. Geoff Keighley a récemment dévoilé le Summer Game Fest, une célébration des jeux qui dure un mois et commence en août. On ne sait pas si l’EA Play Live est censé faire partie du Summer Game Fest, mais Geoff Keighley a déclaré qu’il voulait que ce soit un drapeau open source sous lequel tous les événements et annonces de cet été peuvent voler.

[Source: Electronic Arts on Twitter]