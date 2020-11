EA ne sait pas s’il augmentera les prix de ses jeux de nouvelle génération

Electronic Arts a déclaré qu’il ne savait pas s’il augmenterait les prix de ses jeux de nouvelle génération ou non, mais a déclaré que les jeux offrent désormais des expériences plus profondes, ce qui peut justifier des prix plus élevés.

Lors d’un récent appel sur les résultats, le COO / CFO Blake Jorgensen a déclaré qu’EA se concentre actuellement sur les nouvelles consoles et leurs jeux, et n’est actuellement pas en mesure de commenter les prix.

Je ne veux pas vraiment me prononcer là-dessus pour le moment. Nous avons toujours dit que les jeux devenaient plus chers. L’expérience s’approfondit. Le temps que les gens jouent à des jeux s’allonge. On pourrait soutenir que cela pourrait exiger un prix plus élevé au fil du temps. Mais nous aborderons cela à mesure que nous nous rapprochons de plus de jeux à venir dans la transition de console de nouvelle génération.

Et ce à quoi je reviens par défaut, c’est de rester concentrés sur l’excitation de ce que nous pouvons faire avec les nouveaux jeux et le prix suivra. Nous allons comprendre cela. Et je ne veux pas que les gens lisent cela. Nous allons augmenter les prix ou pas. On ne sait pas encore. Ce que nous savons, c’est que nous allons pouvoir faire beaucoup plus de choses avec les nouvelles consoles et nos partenariats avec Sony et Microsoft et d’autres qui fabriquent les consoles.