EA et NFL prolongent leur accord de licence Madden jusqu’en 2026

Êtes-vous prêt pour du football? Le même football que vous jouez maintenant depuis le début des années 2000? Dans l’annonce la moins surprenante de tous les temps, la NFL et EA Sports ont approuvé hier une prolongation du contrat de licence de jeu vidéo qui maintient la durée Madden Série de simulation de la NFL jusqu’en 2026, selon un rapport d’ESPN. Si vous lisez cela maintenant, vous pouvez également vous demander ce que cela signifie en ce qui concerne les nouvelles de mars selon lesquelles 2K Games revient dans le monde du football. N’ai pas peur, Madden fidèles, car ce mot-clé embêtant de «simulation» est la chose en jeu ici. L’accord séparé sur les Jeux 2K dépend de l’opposé, qui est un accord qui verra la sortie de 2K «des expériences de jeux de football sans simulation».

Le courant Madden le contrat devait expirer cette année, signalant potentiellement la fin d’une relation de près de 30 ans entre la ligue et EA. La nouvelle donne a également été approuvée par la NFL Players Association, alors ne craignez pas si votre joueur préféré – ou Tom Brady – aura sa vraie vie. Le rapport indique que des discussions ont eu lieu depuis des mois entre les deux entités, tandis que la vice-présidente de la ligue et responsable des jeux et des sports électroniques Rachel Hoagland a déclaré: Madden la franchise au cœur de leur stratégie de jeu vidéo était importante, en particulier avec l’émergence de nouvelles plateformes et de nouveaux systèmes de jeu. »

À ce stade, il est facile de supposer que la relation entre les deux est si interconnectée et symbiotique que la scission serait plus de travail que de simplement conclure une nouvelle entente. Après tout, il est difficile de ne pas penser immédiatement à Madden à ce stade où la NFL est amenée dans une discussion. «EA a fait du bon travail pour s’assurer que le jeu correspond à l’expérience pendant une semaine de match. La nouvelle technologie permettra un contenu plus riche et ajoutera plus de réalisme », a déclaré Hoagland.

Voilà: votre franchise annuelle de football de simulation d’augmentation incrémentielle est là pour rester encore quelques années. Le dernier Madden Le jeu a été révélé lors de la vitrine du gameplay d’Inside Xbox il y a quelques semaines.