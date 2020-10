EA ajoute de nouvelles cartes Rulebreakers à FIFA 21 Ultimate Team

in

Image via EA Sports

La deuxième équipe de Rulebreakers est arrivée FIFA 21 Ultimate Team aujourd’hui.

La promo a débuté la semaine dernière avec plusieurs nouvelles versions de joueurs «qui défient le statu quo», selon le site officiel d’EA. La majorité de ces nouvelles cartes seront disponibles en packs FUT pendant quatre jours, que vous pourrez acheter avec FIFA des points ou gagnez en accomplissant des objectifs, en jouant au repêchage FUT, aux matchs de batailles d’équipes, à la ligue du week-end ou aux rivaux de division.

Les meilleures cartes Rulebreakers dans les packs sont une version 88-notée d’Ángel Di María du Paris Saint-Germain et des versions 87-notées de Marco Reus (Borussia Dortmund), Paul Pogba (Manchester United) et Romelu Lukaku (Internazionale).

Mis à part les packs et le marché, deux joueurs sont disponibles via d’autres méthodes. Vous pouvez choisir une des deux versions classées 85 de Karim Bellarabi de Bayer Leverkusen dans les défis de construction d’équipes (SBC) et il existe une version spéciale de 74 Adebayo Akinfenwa de Wycombe Wanderers pouvant être obtenue grâce à des objectifs en jeu.

Voici toutes les cartes Rulebreakers ajoutées par EA aujourd’hui.

Disponible en packs ou marché FUT

Angel Di Maria 88 (Paris Saint-Germain)

Marco Reus noté 87 (Borussia Dortmund)

Romelu Lukaku 87-évalué (International)

Paul Pogba 87-noté (Manchester United)

José María Giménez Classé 86 (Atlético Madrid)

Juan Cuadrado classé 84 (Piemonte Calcio)

Alex Teixeira noté 83 (Jiangsu Suning)

Daniel Podence classé 83 (Wolverhampton Wanderers)

Hakan Çalhanoğlu 83-noté (Milan)

Patrick van Aanholt classé 83 (Crystal Palace)

Ike Opara 82-noté (Minnesota United)

Objectifs

Adebayo Akinfenwa classé 74 (Wycombe Wanderers)

SBC

Karim Bellarabi, un choix de 85 joueurs (Athletic Bilbao)

Partager : Tweet