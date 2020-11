EA ajoute 5 cartes Record Breaker supplémentaires dans FIFA 21 Ultimate Team

Image via EA Sports

EA Sports a présenté aujourd’hui cinq nouvelles cartes Record Breaker en FIFA 21 Équipe ultime.

La promo Record Breaker consiste à créer une version spéciale des joueurs qui ont battu un record dans le football. Les cinq cartes sont un Virgil van Dijk de Liverpool, une note de 91, un Jamie Vardy de 88 de Leicester City, un Gianluigi Donnarumma de 87 de Milan, un Cesc Fàbregas de 87 de l’AS Monaco et un Carlos Vela de 87. de Los Angeles FC. Toutes ces cartes Record Breaker resteront dans les packs FUT jusqu’au mardi 1er décembre aux côtés des cartes Record Breaker qui ont été ajoutées vendredi dernier.

Van Dijk a été le joueur avec le plus de passes lors de la saison 2019-20 de la Premier League. Vardy est devenu le joueur le plus âgé à avoir remporté le prix Golden Boot en 2020. Donnarumma était le plus jeune gardien de but à jouer pour l’équipe nationale italienne en 2016, tandis que Fàbregas était le joueur le plus rapide à avoir effectué 100 passes décisives en Premier League. En 2019, Vela a marqué le plus de buts en une seule saison MLS.

Toutes ces cartes peuvent être un atout majeur pour votre club Ultimate Team, en particulier Record Breaker van Dijk, qui coûte déjà plus de 1,5 million de pièces FUT sur PlayStation 4 et Xbox One.

Si vous souhaitez augmenter vos chances d’emporter l’une de ces cartes Record Breaker, vous pouvez compléter les défis de création d’équipes Flash (SBC) que EA publie depuis le début du Black Friday.