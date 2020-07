E3: Les éditeurs profitent de l’absence de l’événement

Si ce n’est pas le clou du cercueil du salon E3, qui ont annoncé vouloir revenir, mais devraient changer complètement de concept. Comme le montrent des données récentes, les éditeurs bénéficient même de l’absence de l’événement.

Selon Super Data, les annonces et événements individuels ont reçu plus d’attention cette année que ceux qui seraient présentés groupés à Los Angeles et ne s’étalaient que sur quelques jours. Un exemple est l’Ubisoft Forward Event, qui a attiré plus de spectateurs cette année que la vitrine traditionnelle de l’E3 l’année précédente.

Cela peut bien sûr être également lié au lancement prochain des nouvelles consoles PS5 et Xbox Series X, qui suscitent généralement plus d’intérêt. Par exemple, le PS5 Reveal Event, avec une moyenne de 1,51 million de téléspectateurs par minute, était plus attractif que les Game Awards en 2019. Un autre facteur dans ce cas pourrait également être le temps de transmission, qui n’était pas au milieu de la PS5 événement pour nous Night était. En général, les grands éditeurs comme Sony semblent bénéficier de se distancer des événements comme l’E3.

Mais il y a aussi des exemples inverses, comme le PC Gaming Show, pour lequel il y avait moins d’intérêt cette année que l’année précédente. Cela pourrait bien sûr également être lié à la PS5 et à la Xbox Series X, qui reçoivent le plus d’attention cette année.

Il reste à voir maintenant comment les éditeurs individuels évaluent la situation avec l’E3 et s’ils préfèrent rester à l’écart de l’événement l’année prochaine. Personnellement, le concept actuel est bien sûr un peu plus détendu pour tout le monde, mais d’un autre côté, l’ambiance et les gens vous manquent lors d’événements qui sont le point culminant de l’année pour beaucoup.