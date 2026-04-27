E-commerce espagnol: les achats à l’étranger pèsent plus de la moitié du chiffre d’affaires

29,296 milliards d’euros de chiffre d’affaires en trois mois, dont 15,650 milliards liés à des achats effectués à l’étranger depuis l’Espagne. Le troisième trimestre 2025 confirme un trait structurel de l’e-commerce espagnol: une part majoritaire des revenus provient de transactions transfrontalières, au détriment des acteurs domestiques. Derrière ce basculement, il y a moins un effet de mode qu’une combinaison de prix, d’assortiment et de plateformes capables d’industrialiser la vente internationale.

15,650 milliards d’euros d’achats à l’étranger: un signal sur la structure du marché

La donnée centrale est nette: sur 29,296 milliards d’euros enregistrés au T3 2025, 15,650 milliards sont attribués à des achats dont l’origine est en Espagne, mais réalisés auprès de vendeurs situés à l’extérieur. Le fait que cette composante dépasse la moitié du total raconte une réalité économique: pour une partie croissante des ménages, le magasin en ligne n’a plus de frontière, et l’arbitrage se fait à l’échelle européenne, voire mondiale.

Cette dynamique s’explique d’abord par la comparaison instantanée. Les places de marché et les comparateurs rendent visibles les écarts de prix, les promotions et les frais de livraison. À cela s’ajoute la profondeur de catalogue: certains produits, notamment dans l’électronique, la mode ou les biens de niche, sont plus facilement accessibles via des vendeurs internationaux. Enfin, la standardisation des paiements numériques et des parcours de retour réduit le coût psychologique du transfrontalier, même si les conditions varient selon les marchands.

Pour les acteurs espagnols, le message est double. D’un côté, le marché domestique se fuite vers l’extérieur, ce qui pèse sur la capacité à capter la valeur et à financer des investissements logistiques. De l’autre, la demande existe, et elle est sophistiquée: les consommateurs montrent qu’ils acceptent de commander au-delà des frontières si la proposition est plus compétitive ou plus adaptée.

Plateformes et marketplaces: l’avantage d’échelle face aux e-commerçants locaux

Le commerce transfrontalier en ligne est rarement une somme de petits sites isolés: il est dominé par des marketplaces et des plateformes capables d’agréger l’offre, de sécuriser le paiement et de promettre des délais lisibles. Leur force tient à l’échelle, qui permet d’optimiser l’acquisition de trafic, d’absorber les coûts de service client et de négocier avec les transporteurs. Dans un marché où l’attention se paie cher, la capacité à transformer une recherche en achat est devenue un avantage structurel.

Cette intermédiation modifie le rapport de force. Les vendeurs, y compris espagnols, peuvent y trouver un canal de croissance rapide, mais au prix de commissions, de règles de visibilité et d’une dépendance aux algorithmes. Pour les consommateurs, la promesse est simple: un choix plus large et une expérience plus homogène, même quand le produit vient de loin.

Le cœur du sujet n’est pas seulement la concurrence internationale, c’est la concurrence des modèles. Un e-commerçant local qui vend en direct doit financer son marketing, sa logistique, ses retours et sa relation client. Une plateforme mutualise ces fonctions et transforme des coûts fixes en coûts variables. Tant que la différence de prix final et de confort d’achat reste perceptible, le transfrontalier conserve un avantage.

Logistique, retours et délais: ce que le transfrontalier a changé pour l’Espagne

Le succès des achats à l’étranger repose sur une promesse logistique devenue centrale: livrer vite, tracer le colis, gérer les incidents et organiser le retour. Les consommateurs tolèrent moins l’incertitude que le délai lui-même. Une livraison en plusieurs jours peut être acceptable si le suivi est fiable, si la date est tenue et si les retours ne se transforment pas en parcours d’obstacles.

Dans ce contexte, les réseaux de transport et les points relais jouent un rôle clé. La densité des infrastructures en Espagne, notamment autour des grandes zones urbaines, a facilité l’extension des schémas de distribution paneuropéens. Les grands opérateurs, mais aussi des réseaux spécialisés, ont standardisé des services qui rendaient autrefois l’achat international plus risqué.

Cette montée en puissance a un effet collatéral: elle place la barre plus haut pour les e-commerçants locaux. Le client compare désormais un site espagnol à une expérience plateforme: information de livraison en temps réel, retours simplifiés, remboursement rapide, service client réactif. Les marchands qui n’atteignent pas ces standards subissent une pénalité immédiate, même s’ils sont compétitifs sur le produit.

Le transfrontalier rebat aussi les cartes pour la logistique inverse, celle des retours. Les catégories où le taux de retour est élevé, comme la mode, exigent des solutions fluides. Les acteurs internationaux investissent dans des hubs régionaux, des accords transporteurs et des process industrialisés. Les acteurs espagnols doivent choisir entre internaliser, mutualiser via des prestataires, ou s’adosser à des plateformes.

TVA, règles européennes et confiance: une frontière moins visible, pas inexistante

Si la frontière paraît moins visible, elle n’a pas disparu. La fiscalité, la conformité des produits, la garantie et la protection du consommateur restent des sujets concrets. Au sein de l’Union européenne, l’harmonisation a réduit une partie des frictions, notamment sur les droits des consommateurs et certains mécanismes de TVA. Pour le client, cela se traduit par une sensation de continuité: payer et être livré depuis un autre pays européen ressemble souvent à un achat domestique.

Hors UE, la perception est plus contrastée. Les délais peuvent être plus longs, les frais additionnels plus difficiles à anticiper et les retours plus coûteux. La confiance devient alors un actif: réputation de la plateforme, clarté des conditions, transparence sur les frais, gestion des litiges. Les acteurs capables d’encadrer cette complexité captent une partie du flux.

Pour l’Espagne, le sujet est aussi celui de la souveraineté économique au sens large: quand la dépense bascule vers l’étranger, une partie de la valeur ajoutée, des données et de la relation client échappe aux entreprises locales. Cela ne signifie pas que l’Espagne est condamnée au rôle de marché de consommation, mais cela impose une stratégie d’offre et de distribution plus offensive.

Quels leviers pour les acteurs espagnols: prix, assortiment et omnicanal

La première réponse est la compétitivité, mais elle ne se limite pas au prix. Les acteurs espagnols peuvent jouer sur la proximité, la rapidité de livraison locale, la qualité du service, et une connaissance fine des attentes. Dans plusieurs secteurs, l’omnicanal reste un avantage: un réseau de magasins permet le retrait, l’échange et le retour en point de vente, ce qui réduit les frictions et rassure.

Le second levier est l’assortiment. Là où les plateformes gagnent par la profondeur, les marchands locaux peuvent gagner par la sélection: marques locales, produits difficiles à sourcer à l’international, exclusivités, personnalisation. La spécialisation, quand elle est crédible, permet d’échapper à la comparaison purement tarifaire.

Le troisième levier est la capacité à vendre à l’extérieur. Si les consommateurs espagnols achètent massivement au-delà des frontières, cela signifie aussi que les marchés voisins sont accessibles. L’enjeu est d’inverser une partie du flux en exportant via des canaux directs ou des marketplaces, en adaptant la logistique et le service client. La bataille se joue sur la visibilité, la confiance et la promesse de livraison.

Le T3 2025, avec ses 15,650 milliards d’euros d’achats à l’étranger sur 29,296 milliards au total, fixe un cadre: l’e-commerce espagnol n’est plus un marché national prolongé par Internet, c’est un marché intégré à des chaînes de valeur et de distribution internationales, où la concurrence se fait à la fois sur le produit, la plateforme et la logistique.