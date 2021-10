Dynastie : la saison 4 sera-t-elle la dernière ? Une saison 5 est-elle prévue ?

L’héritage de longue date des Carrington a perduré pendant quatre décennies. Dynastie a fait ses débuts à la télévision en janvier 1981 et a été diffusée pendant huit ans avant que la série ne soit annulée. En France, la série a été diffusée sur France 3 puis sur M6, TF1, Téva ou encore Jimmy. La série a ensuite été relancée par The CW en 2017, et les fans espèrent que le reboot aura la même chance. En France, c’est sur Netflix que nous pouvons regarder Dynastie.

Attention spoilers sur la saison 4 de Dynastie dans le prochain paragraphe

Le final de la saison 4 de Dynastie a été diffusé le 1er octobre aux Etats-Unis, et si l’histoire est une indication, les Carrington vont probablement partir avec un bang. Dans l’avant-dernier épisode, la baecation de Fallon et Liam a mal tourné et Blake a eu des doutes sur sa candidature à la campagne sénatoriale. De plus, Alexis a tenté Dominique avec un marché et le comportement de Jeff est devenu de plus en plus erratique.

Il y a bien trop de drames à traiter dans un final de 43 minutes et les fans meurent d’envie de savoir si Dynastie est renouvelée pour une saison 5. Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Est-ce que Dynastie est renouvelée pour la saison 5 ?

En février 2021, les showrunners ont confirmé que le chaos des Carrington ne s’arrête pas tout de suite. Aux côtés de Charmed, Riverdale, Walker et The Flash, la chaîne a annoncé le retour de Dynastie pour une nouvelle saison, et les fans n’ont pu contenir leur excitation.

Bien que le reboot ait fait l’objet de critiques depuis le début de la série, la série pourrait avoir le potentiel de surpasser son prédécesseur. Un fan sur Reddit a écrit ce qui suit à propos du final de la saison 4 :

“Plus la série dure, plus les acteurs s’adaptent et apprécient la série. Le renouvellement précoce de la saison 5 m’effraie un peu, car cela leur donne-t-il l’occasion de la terminer correctement à l’avance, ou quoi ? J’aimerais bien voir ce train fou continuer.”

La nouvelle du renouvellement de la série intervient malgré les audiences de la saison 4, qui, selon de nombreux téléspectateurs, ont dégringolé. Un téléspectateur a tweeté :

“Je pense que la saison 5 de Dynastie sera sa dernière. La saison 4 a été assez médiocre pour moi (à l’exception de la mort d’Anders) mais j’ai l’impression que la série a perdu de son intérêt…”

Les showrunners n’ont pas encore partagé de date de diffusion officielle, mais la sortie de la saison 5 devrait être diffusée début 2022. Et après le final de la saison 4, les téléspectateurs ont des questions qui ont besoin de réponses. Le synopsis de l’épisode 22 de la saison 4, “Filled With Manipulations and Deceptions”, révèle que Fallon et Liam sont au bord du divorce. Alex se retrouve dans une autre situation “précaire” et l’état de Jeff s’aggrave.

Sans dévoiler la fin, il y a un combat de chats horrible, un membre de l’équipe est mortellement blessé et un autre est trahi. Mais bon, quoi de neuf dans la famille Carrington ? Alors, quand la saison 4 sera-t-elle disponible sur Netflix ? Plus tôt que vous ne le pensez.

Quand la saison 4 de Dynastie sortira sur Netflix ?

En France, nous n’avons pas encore vu la saison 4 de Dynastie, mais nous n’aurons pas à attendre longtemps avant qu’elle ne soit disponible en streaming sur Netflix. La dernière saison fera ses débuts sur la plateforme de streaming le vendredi 22 octobre.

Les saisons 1 à 3 de Dynastie sont disponibles en streaming sur Netflix dès maintenant.