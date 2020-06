Dynastie saison 3 : pourquoi Nicollette Sheridan (Alexis Carrington) est partie ?

Déjà disponible sur Netflix depuis le mois de mai, la saison 3 de la série Dynastie ne cesse de faire parler d’elle. Et lors de la diffusion de cette nouvelle saison, les fans ont forcément remarqué que la production a remplacé l’actrice dans le rôle d’Alexis Carrington.

Bien sûr, on sait que la série n’est pas à son premier changement, comme pour le personnage de Cristal Carrington qui a été interprété par trois actrices différentes (Nathalie Kelley, Ana Brenda Contreras et Daniella Alonso) sur les 3 saisons et peut être une autre dans la prochaine saison qui sait.

Mais dans l’attente de la quatrième saison, on va d’abord voir dans cet article ce qui a poussé Nicollette Sheridan à quitter le tournage de la saison 3.



Son départ de Dynastie

Nicolette Sheridan a donc décidé de laisser son rôle de maman excentrique à Elaine Hendrix après deux saisons dans la peau d’Alexis Carrington.

En effet, en février 2019 lors d’une annonce faite par CBS Television Studios qui produit Dynastie, l’actrice a indiqué qu’elle quittait la série pour des raisons familiales : « Nicollette Sheridan va quitter Dynastie afin de se focaliser sur des responsabilités familiales et personnelles. Elle était un atout considérable pour la série et nous lui souhaitons le meilleur pour le futur. »

L’actrice a également déclaré qu’elle devait prendre soin de sa mère en raison de sa maladie : « Travailler sur le reboot de Dynastie et reprendre le rôle iconique d’Alexis a été très agréable, mais l’opportunité de passer du temps avec ma mère en phase terminale est bien plus importante pour moi en ce moment. Je me sens profondément reconnaissante envers Mark Pedowitz (The CW) et David Stapf (CBS) pour m’avoir gracieusement permis de revenir à Los Angeles pour être avec elle et je leur souhaite et à tous ceux impliqués dans la série rien d’autre que la continuité de leur succès. »