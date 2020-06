Dylan Minette (13 Reasons Why) : exit le brun, découvrez sa nouvelle couleur de cheveux !

Dylan Minnette s’offrait un nouveau style capillaire inattendu. Ce changement semble beaucoup plaire à sa petite amie Lydia Night.

Dylan Minnette change de tête

L’acteur principal de « 13 Reasons Why » de Netflix est apparu dans les rues de Los Angeles avec sa chevelure teint en rose. Il a été photographié à l’entrée du restaurant Catch accompagné par sa partenaire. Après la fin ultime de la série, «13 Reasons Why », Dylan Minnette a abandonné sa coupe classique qui lui donnait des airs de lycéen sage, en optant pour un style plus original.

Netflix a diffusé les dix derniers épisodes de 13 raisons le 5 juin. Après avoir abordé les thèmes du suicide, de la culture du viol ou du harcèlement, la série produite par Selena Gomez s’attaque à la fois à la dépression et la maladie. Dans le dernier épisode, nous avons appris la mort de Justin Foley (Brandon Flynn), porteur du VIH.

« Sa mort est dévastatrice et tragique et nous savons que les gens aimeraient le voir survivre, mais je pense que c’est ce qui la rend puissante. C’est très poétique parce que la relation entre Clay et Justin est la plus intense de la série. (…) Je pense que c’était un choix fort à faire et aussi dévastateur que cela puisse être, je suis très heureux que Brian ait fini par le faire parce que cela me paraît juste » a récemment confié Dylan Minnette à Entertainment Weekly.