Dylan (La bataille des couples 2) : Fin de la télé-réalité et nouvelle carrière aux Etats-Unis ?

Les fans de la télé-réalité sont intrigués par les révélations de Dylan sur son nouveau projet de partir aux Etats-Unis, notamment à Los Angeles, en Californie. Est-il sur le point d’arrêter la télé-réalité pour s’envoler vers la ville des stars ? Réponse dans cet article.

Dylan Thiry, ancien militaire luxembourgeois, a commencé à travailler dans l’immobilier en tant qu’agent avant de se reconvertir dans le mannequinat. Le public l’a remarqué une première fois pour sa participation à l’émission Koh-Lanta Cambodge à 22 ans. Sa personnalité n’était pas passé inaperçu. Il a depuis participé à d’autres émissions de télé-réalité et est particulièrement connu pour son manque de délicatesse et sa vantardise.

Retour sur la bataille des couples 2

Si Mélanie Dédigama, une participante de l’émission, est sur le point d’accoucher, Dylan projette de partir aux Etats-Unis pour de nouveaux projets. Pour revenir sur le parcours du candidat, Dylan a participé à Koh-Lanta Cambodge et a continué de se produire dans d’autres émissions comme Koh-Lanta : Le combat des héros, Les Princes et Princesses de l’amour 2, on l’a également vu da

ns la bataille des couples 2 dans lequel il a été finaliste avec Fidji Ruiz. La bataille des couples a non seulement pour but de tester la force de l’amour des candidats, mais permet également au couple de l’année de gagner 50 000 euros. Dylan et Fidji ont, rappelons-le, été finalistes de l’émission face à Mélanie et Vincent. Durant l’épreuve d’endurance, les nerfs des candidats ont été mis à rude épreuve, ce qui a entrainé plusieurs tensions entre les finalistes. Les disputes ont éclaté entre Mélanie et Fidji. Dylan de son côté n’a pas pu retenir sa furie et a pris la défense de sa petite amie en crachant sur Mélanie. Bien que cette séquence ait été coupée par la chaîne TFX, cela a quelque peu marqué la carrière du jeune homme.

Dylan et Fidji Ruiz au centre des rumeurs

Après s’être installée dans sa nouvelle villa à Dubaï, la star de télé-réalité est encore aujourd’hui sous les feux des projecteurs. Rappelons-le, une ancienne candidate de Koh-Lanta a accusé Dylan d’arnaquer ses followers sur les réseaux sociaux en début d’année. Le jeune homme a fortement réagi face à ces accusations en honorant ses promesses. Le pèlerinage à la Mecque qu’il a offert à un de ses abonnés et à toute sa famille a fait l’objet de nombreuses critiques des autres candidats qui l’accusent d’escroquerie. Par ailleurs, les internautes accusent le couple Dylan-Fidji de ne pas être authentique et de copier sur d’autres candidats. Certains affirment sur Twitter qu’ils auraient copié sur Nabilla et Thomas dans la décoration de leur villa. Les statues au bord de leur piscine ont particulièrement attiré l’attention des internautes en faisant remarquer leur ressemblance avec celles de Nabilla et de son mari. Le couple n’a pas encore réagi face à ces commentaires, et préfère se concentrer sur d’autres projets à en croire les révélations de Dylan sur son éventuel déplacement aux Etats-Unis.

Les nouveaux projets de Dylan aux Etats-Unis

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par (@dylanthiry) le 17 Mars 2020 à 9 :56 PDT

Une vidéo du jeune homme sur Instagram laisse entrevoir un tout nouveau projet sans pour autant donner des détails. Il a toutefois confié : « Malheureusement et je parle pour ma part, en France, tu es vite mis dans une case. Moi, je suis un mec de télé-réalité et je ne ferais rien d’autre que de la télé-réalité. Si je veux devenir acteur en France, ça risque de devenir très compliqué pour ma part. (…) À Los Angeles, je vais tenter ma chance, tout simplement, en tant qu’acteur. Il y en a beaucoup qui vont rigoler et d’autres qui vont me prendre au sérieux. Je pense qu’on a tous notre chance, du coup, je vais foncer à Los Angeles et frapper à la porte des castings« . Alors s’apprête-t-il à se lancer dans une carrière d’acteur et mettre fin à la télé-réalité ? D’après cette révélation, il semble être prêt à se reconvertir et à tenter sa chance aux Etats-Unis. On espère alors que ses projets aboutissent et le revoir bientôt sur les petits écrans.