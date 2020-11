Dylan, BB King, les Bee Gees, Zappa – / Film

Les biopics musicaux ne sont pas nouveaux, mais nous semblons en vivre une explosion ces derniers temps – principalement parce qu’ils ont tendance à être des appâts pour les Oscars. L’Académie ne peut tout simplement pas résister à devenir gaga en regardant un acteur gifler une perruque et se faire passer pour une rock star célèbre. Alors ça va! Il y a quelques biopics et documentaires musicaux différents qui nous attendent, et avec eux viennent les mises à jour suivantes.

Timothée Chalamet Bob Dylan Biopic en attente?

James Mangold est sur le point de réaliser un biopic de Bob Dylan avec son petit ami Internet Timothée Chalamet. Mais maintenant, il semble que l’image soit en attente? À tout le moins, cela ne se produira pas de sitôt. S’adressant à Collider, Phedon Papamichael, directeur de la photographie du prochain film Dylan, a déclaré:

«Nous allions faire Bob Dylan avec Mangold qui n’est pas arrivé, avec Timothée Chalamet, à propos de l’électrique dans les années 60, et ça aurait été mon troisième film des années 60 d’affilée. Et maintenant? Eh bien, Papamichael dit qu’il y a encore de l’espoir: «Je ne pense pas que ce soit mort, mais c’est difficile à réussir à l’ère du COVID parce que tout est dans de petits clubs avec beaucoup d’extras en costumes d’époque, donc vous j’ai beaucoup de cheveux et de maquillage.

En d’autres termes, cela pourrait encore arriver – mais ne vous attendez pas à voir Timothée Chalamet souffler dans un harmonica de si tôt. À moins qu’il ne décide de le faire pour le plaisir et de le télécharger sur les médias sociaux ou quelque chose du genre.

Wendell Pierce comme BB King

Le fil acteur Wendell Pierce est prêt à jouer la légende du Blues BB King – mais les circonstances sont légèrement déroutantes. Pierce s’est d’abord rendu sur Twitter pour annoncer son casting en tant que BB King, mais a ensuite dû revenir en arrière – en quelque sorte. L’acteur a écrit: «Le domaine de BB King a demandé que je clarifie le film Le frisson est sur n’est pas un biopic au sens traditionnel du terme. C’est une version dramatisée d’une histoire d’amitié réelle dans l’esprit du film Minuit rond. L’amitié de 2 musiciens, dont le King of the Blues. Pourquoi la succession de King a-t-elle fait un gros problème avec Pierce pour clarifier cela? Il s’avère qu’ils développent un biopic BB King complètement séparé – un qui ne sera vraisemblablement pas la star de Pierce.

Comme l’ajoute Variety: Le frisson est sur n’est pas associé au domaine BB King, mais au domaine est gérer «un biopic à venir de la vie de King, produit par le domaine. Bien que Benford dise que la succession de King a envisagé que Pierce joue le rôle de King dans le biopic, ils recherchent un certain nombre d’autres acteurs pour le rôle, notamment Saturday Night Live star Kenan Thompson. Un réalisateur majeur est également en pourparlers pour diriger le prochain biopic, selon le domaine.

Zappa

Quand il ne voyage pas dans le temps avec Keanu Reeves, Alex Winter dirige également des films. Son dernier est Zappa, un documentaire sur le légendaire musicien Frank Zappa. Voici le synopsis:

Avec un accès illimité à la confiance de la famille Zappa et à toutes les images d’archives, ZAPPA explore la vie privée derrière la carrière musicale gigantesque qui n’a jamais craint les turbulences politiques de son temps. L’assemblée d’Alex Winter présente des apparitions de la veuve de Frank Gail Zappa et de plusieurs collaborateurs musicaux de Frank, dont Mike Keneally, Ian Underwood, Steve Vai, Pamela Des Barres, Bunk Gardner, David Harrington, Scott Thunes, Ruth Underwood, Ray White et d’autres.

Zappa arrivera dans certains cinémas pour un événement spécial d’une seule nuit le 23 novembre suivi d’une sortie numérique et VOD sur 27 novembre.

En parlant de documentaires, les Bee Gees en ont aussi un! C’est appelé Les Bee Gees: comment réparer un cœur brisé, et cela vient du réalisateur Frang Marshall (oui, ce Frank Marshall, de la renommée Lucasfilm). Le doc «raconte les triomphes et les obstacles des frères Barry, Maurice et Robin Gibb, autrement connus sous le nom de Bee Gees. Le trio emblématique, qui a connu une renommée précoce dans les années 1960, a continué à écrire plus de 1000 chansons, dont vingt succès n ° 1 tout au long de sa riche carrière. Ce film suit l’ascension fulgurante des Bee Gee alors qu’ils chevauchaient les sommets de la gloire et de la fortune, négociaient les caprices de l’industrie musicale en constante évolution et naviguaient dans les complexités du travail si intime aux côtés de la famille. «

Cherchez-le sur HBO sur 12 décembre.

