Dying Light Dev déclare que les fonctionnalités DualSense peuvent être de véritables modificateurs de jeu

Lumière mourante studio Techland a rejoint une liste croissante de développeurs qui sont enthousiasmés par le contrôleur DualSense de la PlayStation 5, et a noté qu’il est livré avec des fonctionnalités qui ont le potentiel d’être de «vrais changeurs de jeu».

S’exprimant sur la conception et les fonctionnalités de DualSense auprès des gens de Push Square, le concepteur de jeux en chef, Tymon Smektala, a déclaré:

J’adore ça. C’est un design incroyable, aussi futuriste que nous devrions nous y attendre en 2020 – les temps de science-fiction dans lesquels nous vivons déjà. Quant à la forme, nous devons voir comment elle s’adaptera dans les mains, mais en la regardant, j’obtiens de très bonnes vibrations – Je pense qu’il a une chance d’être l’un des meilleurs de l’histoire, juste assez grand mais soigné et funky en même temps.

Je pense également que le retour haptique et les déclencheurs adaptatifs peuvent être de véritables changements de jeu, bien plus que ce que les gens attendent actuellement. Je suis curieux de la solidité globale de la chose. Il a l’air si élégant que je me demande s’il survivra aux chutes accidentelles et à la rage. Mais dans l’ensemble, même si je sais que les opinions initiales étaient différentes, pour moi c’est absolument fantastique.