Dying Light Anniversary Edition angekündigt

Techland a une autre réédition de Lumière mourante a annoncé à nouveau que Édition anniversaire apparaît.

Avec le Édition anniversaire de Dying Light célèbre le cinquième anniversaire de l’aventure de la survie des zombies afin de réduire le temps d’attente Lumière mourante 2 ponter. En plus de la campagne complète, la nouvelle édition comprend également l’extension Le suivant, le nouveau mode de jeu Raid de l’enfer, toutes les cartes, modes, armes, ennemis, tenues et plus pour survivre à l’apocalypse zombie.

« Avec des mises à jour constantes, des événements dans le jeu et des modules complémentaires, souvent créés en collaboration avec notre communauté, Dying Light: Anniversary Edition est votre porte vers le monde toujours grandissant de la survie des zombies. »

Contenu de Dying Light: Anniversary Edition

Lumière mourante

Dying Light: Le suivant

Dying Light: Raid de l’enfer

Horde de Bozak

Cuisine et fret

Soyez le zombie

Prison Heist

Pack de survivant ultime

DLC du 5e anniversaire

le Édition anniversaire de Dying Light sortira le 8 décembre 2020.

Ne manquez pas non plus l’événement actuel d’Halloween qui aura lieu ce week-end à Lumière mourante se déroule.