DYING: 1983 – Une aventure de puzzle à la première personne effrayante annoncée pour PS5

Le développeur Nekcom a sa nouvelle aventure de puzzle à la première personne MOURIR: 1983 pour PlayStation 5 annoncé cet hiver.

MOURIR: 1983 promet une toute nouvelle histoire pleine d’éléments étranges, se déroulant dans un monde très proche de la réalité, mais différent à tous points de vue. Cette fois, vous promettez deux fois plus d’énigmes que la précédente (MOURIR: Reborn), il y a plus de pièges, plus d’ennemis et la survie devient plus difficile que jamais.

Il y a des centaines d’objets devant vous qui peuvent être utilisés de différentes manières pour résoudre des énigmes, qui, selon Nekcom, ajouteront jusqu’à plus de 10 heures de jeu.

MOURIR: 1983 sera publié à l’hiver 2020/21.