Superstar mondiale du divertissement Dwayne The Rock Johnson est allé sur Instagram Live cette semaine pour répondre à une question sur ce que de nombreux fans de la WWE considéreraient comme le match de rêve ultime. Attendez, avons-nous dit match de rêve? Nous voulions dire un cauchemar. Johnson a discuté d’affronter son cousin, Règne romain.

« Je pense que tout est possible », a déclaré The Rock, tel que transcrit par Wrestling Inc. « Bien sûr, je suis toujours ouvert. C’est ce qui est cool avec la lutte professionnelle; il y a une adaptabilité à la lutte. On ne dit jamais jamais dans le monde de la lutte professionnelle. «

La platitude de Johnson est plus correcte qu’il ne le pense probablement. Vince McMahon n’a jamais voulu dire jamais à propos de Roman Reigns, que la société a passé des années à essayer en vain de faire passer pour la WWE, malgré le rejet de Reigns par les fans. Ce n’était rien de personnel. C’est juste qu’après une décennie de victoire de John Cena match après match comme le babyface ultime malgré les fans qui le huent souvent hors du bâtiment, ils étaient déterminés à couper Vince cette fois avant qu’il ne puisse commencer avec le Big Dog.

Cela n’a pas empêché la WWE de mettre Reigns d’une manière qui, ironiquement, n’a fait que rendre les fans encore plus mécontents de sa poussée. Il y avait eu Reigns gagner le Royal Rumble au lieu de Daniel Bryan, par exemple, ou avoir Reigns battre Undertaker, un geste qui a valu à Reigns des huées dont on n’a pas vu depuis que Hulk Hogan s’est révélé être le troisième membre du NWO, sauf que, dans ce cas, les fans étaient censés applaudir. En fin de compte, il a fallu que la leucémie de Reigns revienne pour que les fans se souviennent qu’ils aimaient vraiment Reigns en tant que personne et l’encourageaient, ne serait-ce que pour un petit moment. Le fait est que Roman Reigns est une superstar sympathique, talentueuse et charismatique que la WWE avait travaillé très dur pour inciter les fans à la haine, mais la WWE est toujours à la hauteur de ce genre de défi.

Cela nous ramène à la dernière fois où la WWE a essayé d’utiliser le Rock pour vaincre Roman Reigns. C’est lors de cette victoire de Royal Rumble susmentionnée, que The Rock, une superstar littéralement aimée par les fans de la WWE, est venue sur le ring pour aider Reigns à surmonter les probabilités et gagner le match. Ensuite, The Rock a posé avec Reigns, essayant d’amener la foule à l’encourager. Le regard sur son visage quand la foule le hue le dit sans pitié.

Bien sûr, The Rock n’est pas un homme stupide, car il souligne qu’il devra être payé très généreusement pour ruiner sa réputation en shilling pour Reigns, famille ou non. « Vous ne dites jamais jamais à Vince McMahon, qui a été l’un de mes mentors dans l’entreprise depuis très longtemps. Un ami très, très proche et confident. Vous ne dites jamais non. Pour que quelque chose comme ça se produise, je pense que le lieu serait doivent avoir raison. Le modèle économique aurait été juste. Mais je suis très proche de Roman, il est de ma famille, alors nous verrons. «

