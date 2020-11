Dwayne ‘The Rock’ Johnson admet qu’il ne peut pas monter dans une Porsche Taycan!

Il s’avère que Dwayne «The Rock» Johnson, l’une des stars d’action hollywoodiennes les mieux payées, ne peut pas rentrer dans une Porsche Taycan. La star hollywoodienne a partagé cela dans un article hilarant sur Instagram où il ne pouvait pas rentrer dans un Taycan pour une séquence de tournage pour son prochain film « Red Notice » pour Netflix.

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la plupart des Américains aiment particulièrement les camionnettes? Ou vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la plupart des voitures de sport européennes ne sont pas si populaires aux États-Unis? Eh bien, cela pourrait vraiment être une question de place. Il s’avère que Dwayne «The Rock» Johnson, l’une des stars d’action hollywoodiennes les mieux payées, ne peut pas rentrer dans une Porsche Taycan. La star hollywoodienne a partagé cela dans un article hilarant sur Instagram indiquant qu’il ne rentre pas dans une Porsche Taycan pour une séquence de tournage pour son prochain film « Red Notice » pour Netflix.

Il s’avère que Dwayne «The Rock» Johnson, l’une des stars d’action hollywoodiennes les mieux payées, ne peut pas rentrer dans une Porsche Taycan.

Dwayne Johnson a raconté l’incident dans un post Instagram où il a déclaré que la Porsche Taycan avait été amenée pour une partie d’une grande séquence de poursuite. Cela impliquait des mois de préparation, des coûts de production élevés et même l’achat de la supercar électrique et son expédition sur le lieu de tournage. Quand il était vraiment temps de tourner la scène, l’écrivain et producteur Rawson Marshall Thurber a demandé à Dwayne d’entrer dans la voiture. C’était cependant un peu plus compliqué que de simplement glisser dans le siège alors que Johnson se rendit vite compte qu’il «est un peu trop large».

Dwayne Johnson est assez grand à 6 pieds et demi et, associé à sa large carrosserie, la Porsche Taycan n’était clairement pas conçue pour lui. L’équipage a partagé un moment plutôt hilarant quand ils ont réalisé qu’il n’y avait aucun moyen pour Dwayne de rentrer dans la voiture. Néanmoins, l’équipe a improvisé et a réussi à obtenir les clichés nécessaires avec un peu de créativité et en explorant différents angles de caméra. Il est cependant prudent de supposer que Dwayne Johnson n’a pas été capable de faire lui-même les cascades de voiture dans ce film comme il aurait pu le souhaiter.

Lisez aussi: Découvrez le temps de 0 à 100 km / h de chaque variante de la Kia Sonet!

Ce n’est cependant pas le premier cas où l’icône hollywoodienne a du mal à s’intégrer dans une voiture de sport européenne. En 2015, lorsque Dwayne tournait pour la série HBO Ballers, il avait un problème similaire d’installation à l’intérieur d’une Ferrari LaFerrari qui devait être utilisée dans une séquence de la série. L’acteur dans un message sur Facebook a déclaré: «C’était une machine rapide, elle gardait son moteur propre – c’était la meilleure femme que j’aie jamais vue… 950 chevaux…. L’inconvénient…? Papa ne rentre pas dedans.

En 2015, lorsque Dwayne tournait pour la série HBO Ballers, il avait un problème similaire d’installation à l’intérieur d’une Ferrari LaFerrari.

Lisez aussi: Utiliser les écrans tactiles encore plus dangereux que l’alcool au volant, selon une nouvelle étude!

Considérant que beaucoup d’Américains ont encore une taille moyenne similaire à Dwayne Johnson, nous supposons que nous avons enfin une réponse sur les raisons pour lesquelles les Américains aiment tant les camionnettes. Eh bien, ils ont besoin de quelque chose dans lequel ils peuvent s’intégrer et la plupart des voitures de sport européennes seront trop petites pour eux. Quant à la Porsche Taycan, c’est une voiture de sport électrique parfaitement géniale et il serait intéressant de la voir en action dans une séquence de poursuite dans un film. Le film Red Notice est l’un des plus chers de Netflix à ce jour et met également en vedette Gal Gadot et Ryan Reynolds. Il est prévu pour une sortie en 2021.