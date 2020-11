Dwayne Johnson revient à The Scorpion King – betanewsfr

Dwayne Johnson est retourné au début!

La superstar du box-office est sur le point de produire un redémarrage de « The Scorpion King », le film de 2002 dans lequel l’ancien lutteur a fait la une, apparaissant pour la première fois en tant que personnage du succès du box-office d’Universal « The Mummy Returns ».

La nouvelle prise, qui produira Seven Bucks Productions d’Universal et Johnson et Dany Garcia, ne mettra pas Johnson dans le rôle-titre. Deadline, qui a le scoop, dit qu’il est peu probable que l’acteur occupé fasse même une apparition dans le film, mais cela pourrait changer une fois qu’il entre en production.

Le film original, réalisé par Chuck Russell, a suivi un guerrier du désert qui se lève contre l’armée maléfique qui détruit sa patrie. Les détails de l’intrigue sont vagues sur ce que ce redémarrage fera différemment de l’original, mais les sources disent que contrairement à l’original, celui-ci sera une prise contemporaine se déroulant dans les temps modernes.

Jonathan Herman, qui a été nominé aux Oscars pour son travail sur «Straight Outta Compton», rédigera le scénario.

«Le roi Scorpion était mon tout premier rôle sur le grand écran et je suis honoré et ravi de réinventer et de livrer cette mythologie cool à une toute nouvelle génération», a déclaré Johnson. «Je n’aurais pas eu la carrière que j’ai eu la chance de ne pas avoir eu avec The Scorpion King et je suis ravi que Seven Bucks Productions puisse aider à créer ces mêmes opportunités pour d’autres acteurs assidus aujourd’hui. Je crois que Jonathan Herman fera tout son possible pour livrer un scénario fantastique à notre public mondial. »

Le vice-président principal de la production d’Universal, Jay Polidoro, et le directeur de la création, Tony Ducret, superviseront le projet au nom du studio.

«Le Scorpion King original a été un catalyseur crucial qui nous a propulsés dans le monde du cinéma», a déclaré Dany Garcia. «Pouvoir maintenant produire la prochaine itération dans le cadre de notre ardoise Seven Bucks Productions est un moment spécial et complet, un témoignage de ce que nous avons eu la chance de construire pour notre public et finalement un humble rappel de la valeur intemporelle de la narration authentique.