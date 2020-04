Dwayne Johnson et Issa Rae feront un show de lutte dans l’arrière-cour – / Film

Il y a toute une génération qui ne sait que Dwayne The Rock Johnson en tant que star de cinéma, mais l’ancien lutteur professionnel semble faire tout son possible pour s’impliquer dans des projets adjacents à la lutte de nos jours. Il a produit et est apparu dans le Se battre avec ma famille, il a un spectacle sur ses premiers jours de lutte appelé Young Rock en développement chez NBC, et maintenant il fait équipe avec Peu sûr étoile Issa Rae pour produire un spectacle de lutte d’arrière-cour pour HBO.

Selon Variety, la série d’une demi-heure s’appelle actuellement TRE CNT (alias TRE COUNT) et il est écrit par Mohamad El Masri, qui a écrit pour des émissions comme HBO Ici et maintenant et Netflix Faction d’octobre et est un producteur superviseur de la prochaine émission d’agents de la CIA pour AppleTV + qui met en vedette Brie Larson. Mais comment ça TRE CNT à propos? La variété a la réponse:

La série se concentre sur Cassius Jones, un jeune docker et lutteur professionnel en difficulté, qui utilise l’argent de l’assurance-vie hérité pour l’argent de démarrage et l’acte d’une maison de fusil de chasse de son grand-père pour démarrer un empire de lutte arrière-cour centré sur le hip-hop dans Houston’s Third Ward (The Tre) avec l’aide de sa famille, de ses voisins et de ses amis de la classe ouvrière.

Pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec la lutte, le titre de l’émission a une double signification: non seulement elle se réfère à la région de Houston où l’émission a lieu, mais elle fait également référence à un « trois chefs d’accusation », la durée un lutteur doit épingler son adversaire pour gagner un match. On imagine que le sujet – un lutteur avec une éducation difficile à scrabble – était attrayant pour Johnson, qui a vécu cette réalité lui-même avant de devenir l’un des plus grands lutteurs professionnels de l’histoire.

Johnson et Rae ont tous deux une histoire avec HBO (avec Ballers et Peu sûr, respectivement), tout comme El Masri, mais ce n’est pas la seule connexion HBO qui entre en jeu ici. Judah Miller, qui coproduit le film de Judd Apatow Le roi de Staten Île, exécutif a produit la comédie HBO Crashing, et a travaillé en tant que producteur consultant sur HBO Vice-directeurs, servira de showrunner sur TRE CNT, Dont je suppose qu’il obtiendra un nouveau titre avant sa première.

Film Netflix de Johnson Avis rouge a dû modifier son plan de production lorsque la pandémie de coronavirus a éclaté, et son prochain film Disney Croisière dans la jungle a été repoussé au 30 juillet 2021. Rae a joué dans Le photographe plus tôt cette année, et a un autre rom-com, Les tourtereaux, à venir sur Netflix le 22 mai 2020.

