Dwayne Johnson a pleuré sur le résultat des élections

Dwayne « The Rock » Johnson a admis avoir pleuré « des larmes viriles » lorsque Joe Biden a remporté l’élection présidentielle américaine.

L’acteur de ‘Moana’ – qui a fait sa toute première approbation présidentielle lorsqu’il a pris la parole pour le candidat démocrate en septembre – a admis qu’il était « un peu ému » lorsque le résultat a été annoncé samedi (07.11.20) parce qu’il pensait que cela montrait. l’importance de la «décence».

Dwayne – qui a Simone, 19 ans, de son premier mariage avec Dany Garcia, et Jasmine, cinq ans, et Tiana, deux ans, avec sa femme Lauren Hashian – a déclaré dans une vidéo partagée sur Instagram: « Des larmes viriles, bien sûr. J’ai peut-être pleuré. une larme ou deux ou 10,

Mon vote représentait mes petites filles.

« Cela représentait aussi l’humanité, la décence [and] principes et valeurs que Lauren et moi inculquons à nos petites filles. Et enfin, mon vote représentait l’importance d’être simplement un être humain décent. Et pour moi, être un être humain décent compte. »

Mais la star de 45 ans a averti que le «vrai travail» commence maintenant pour ramener le pays «divisé» à nouveau.

Il a poursuivi: «Cette victoire est tellement agréable, mais maintenant le vrai travail commence. Parce que nous avons un pays entier divisé.

« Je ne vous tourne pas le dos simplement parce que nous avons une divergence d’opinion. Je ne suis pas fait de cette façon. Je suis toujours là, et quand le soleil se lève, nous nous levons tous avec – allez à travailler, nourrir nos familles et payer nos factures.

« Félicitations au président élu Joe Biden et à la vice-présidente élue Kamala Harris et à tout notre peuple américain pour avoir participé au plus grand taux de participation électorale que notre pays ait jamais connu.

« Tenez-vous droit, posez tout sur la ligne, et applaudissez UNITY et trouvez un terrain d’entente. Mettons-nous au travail. »

