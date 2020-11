Dustin Johnson remporte la première veste verte, Cameron Smith termine deuxième

L’Américain Dustin Johnson a remporté son premier titre de Masters, avec une performance record à Augusta National.

Johnson, le leader des 54 trous, a mis le résultat hors de doute avec trois birdies consécutifs dans les trous 13-14-15, se donnant un tampon de cinq coups avec trois trous à jouer.

C’était une marge qu’il a maintenue, avec l’Australien Cameron Smith, qui a terminé cinquième aux Masters l’année dernière, enregistrant son meilleur résultat à un tournoi majeur, terminant à égalité pour la deuxième.

Johnson prolonge l’avance avec un birdie à 15 ans

L’Australien est devenu le premier joueur à tirer quatre tours dans les années 60 au Masters, son 15 sous le score le plus bas jamais réalisé par un non-gagnant.

Johnson, déjà classé numéro un mondial, a remporté l’US Open en 2016 mais a un piètre bilan en finale des grands championnats.

Cependant, l’homme de 36 ans a réécrit les livres d’histoire de The Masters. Il a terminé à 20 sous la normale, battant le record du tournoi pour le score le plus bas.

L’Australien Cameron Smith en action lors de la dernière manche du Masters. (Getty)

Tiger Woods a terminé à 18 sous en 1997, une marque égalée par Jordan Spieth en 2015.

Johnson, qui a commencé la journée avec un avantage de quatre coups, a déclaré qu’il était difficile de ne pas regarder le classement.

« J’ai essayé de ne pas le faire, mais j’ai fait un peu tôt », a-t-il déclaré.

«J’ai fait trois birdies, ce qui était bien, puis quatre et cinq bogey.

« J’ai frappé un bon coup en six et fait un birdie, ça m’a calmé. »

Après avoir profité de l’occasion de gagner un certain nombre de majors auparavant, Johnson n’a eu aucun problème à fermer celui-ci.

« C’est toujours difficile de le faire dans un majeur, peu importe à quel point vous jouez », a-t-il expliqué.

«J’étais nerveux toute la journée, le Masters est le plus gros tournoi, et celui que je voulais le plus gagner, je l’ai ressenti toute la journée.

« Je suis très fier de la façon dont je me suis comporté et de la façon dont j’ai terminé le tournoi de golf. »

Marc Leishman a monté le classement avec un dernier tour de 68, terminant à huit sous et passant à égalité pour le 13e, tandis qu’Adam Scott a tiré un 73 pour terminer à deux sous.

Dustin Johnson avec sa fiancée Paulina Gretzky après avoir remporté le Masters à Augusta National. (Getty)

Le champion en titre Tiger Woods a terminé avec un 76, pour tomber à la 38e place. Cela comprenait un 10 au 12e trou par 3.