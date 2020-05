Duo classique de LANZES VERTES MARZ & BANKS pour briller la lumière verte sur l’année recrue de KYLE RAYNER

Crédit: DC



Cela fait 26 ans que Kyle Rayner a enfilé le manteau Green Lantern pour la première fois, et pour des milliers de fans, il reste leur La lanterne Verte.

L’année recrue de Kyle en tant que gardien émeraude de DC était dirigée par l’écrivain Ron Marz, puis un nouveau visage à DC, et des artistes comme Darryl Banks, Derec Donovan née Aucoin, Jamal Igle et le légendaire encreur Roméo Tanghal. Pour les douze premiers problèmes de Kyle entrant dans les bottes de Hal Jordan, il a traversé un incroyable procès par le feu avec le meurtre infâme de sa petite amie Alex DeWitt, presque tué lui-même par Mongul, tout en affrontant son prédécesseur obsédé par le pouvoir.

Avec les souvenirs de cette année recrue qui ont survécu et prospéré jusqu’à aujourd’hui, Newarama a contacté Marz et Banks pour obtenir l’histoire complète sur la façon dont ils ont été jumelés, comment ils ont La lanterne Verte, la naissance de Kyle Rayner, sa relation avec Alex, la montée de Parallax, et bien sûr les bouffonneries de H.E.A.T ..

Newsarama: Ron, Darryl, avant de commencer votre travail sur La lanterne Verte, parlons de ce qui a conduit à le faire.

Ron, tu avais été chez Marvel le Thor, Surfeur d’Argent, et Et qu’est-ce qui se passerait si…? Darryl, vous étiez plus sur la scène indépendante avec Innovation Comics mais avez finalement atterri à DC avec Légion de super héros. Quand vous êtes-vous réunis pour la première fois pour parler de La lanterne Verte et « Emerald Twilight »?

Ron Marz: Vous savez, honnêtement, je ne me souviens pas de la première fois que nous avons parlé. Je sais que nous avons dû nous mettre en marche.

Darryl devait déjà assumer les fonctions d’art sur La lanterne Verte, avant même qu’on me propose le livre.

Darryl Banks: J’étais déjà sur le projet avec un autre écrivain puis les éditeurs ont décidé d’aller dans une direction différente.

Marz: L’écrivain précédent avait un scénario différent à l’esprit pour les problèmes # 48 par # 50, et Darryl a en fait dessiné quelques pages de ce script de problème.

Banques: J’avais dessiné environ cinq pages du projet initial lorsque les changements ont commencé.

Marz: Je pense que j’en ai des copies quelque part.

Mais finalement l’éditorial de DC a décidé que l’histoire n’était pas ce qu’ils voulaient et m’a proposé le titre.

Je suppose que Darryl et j’ai commencé à parler quand il a commencé à dessiner un problème # 50. Changer les intrigues signifiait que le calendrier était suffisamment en retard pour que d’autres artistes devaient être amenés à dessiner # 48 et # 49. C’est pourquoi chaque numéro de « Emerald Twilight » a un artiste différent.

Nrama: Mais l’histoire que vous avez fini par raconter était l’histoire de ce héros déchu. Coast City est détruite, et ce genre de Hal Jordan cassé comme on le voit dans # 50 quand les Gardiens l’ont finalement confronté à propos de ses crimes.

Vous reprenez l’histoire de l’écrivain précédent et entrez dans un nouveau livre et vous savez que Hal est sur le point de prendre le virage ultime, il tue même Killowog. Vous souvenez-vous de notes éditoriales ou vous êtes-vous simplement déchaîné et avez vu ce que vous pouviez faire?

Marz: DC m’a faxé une page et demie de notes, juste un aperçu de ce que les trois problèmes étaient censés être. Tous les détails m’ont été laissés à remplir.

Tuer Kilowog était tout pour moi.

J’avais l’impression que si Hal allait détruire le Corps, cela devait être personnel, nous devions voir un personnage connu rencontrer son destin devant la caméra. Cela n’a aucun sens de faire ce genre de scénario si cela ne fait pas de mal.

Banques: C’est drôle que vous ayez dit « tour du talon » parce que Hal a utilisé quelques mouvements de lutte professionnels en cause # 50!

Nrama: Mon homme, nous nous en souvenons très bien.

Kyle Rayner est en quelque sorte l’un des héros ultimes de la génération X. Il est au bon endroit, au bon moment, pas de réelles ambitions et Ganthet se présente et dit littéralement « vous devrez le faire ».

Comment était la collaboration sur la création de Kyle? Saviez-vous ce que vous vouliez du personnage dès le départ ou avez-vous découvert des choses au fil de la série?

Marz: La dernière ligne du plan que DC m’a donné était, essentiellement, « … et une nouvelle Green Lantern est créée. » C’est la seule direction qui m’a été donnée.

J’ai demandé si le nouveau GL pouvait être une femme, et DC a dit qu’ils voulaient garder un rôle masculin.

J’ai demandé si le nouveau GL pouvait être un extraterrestre, et la réponse était qu’il devait être humain.

A part ça, il n’y avait pas de direction.

Nous avons donc composé Kyle à partir du rez-de-chaussée. Je n’ai jamais caché qu’il était très basé sur l’archétype Everyman que Spider-Man caractérise.

Je voulais juste un gars ordinaire, plutôt que quelqu’un qui était déjà un héros, comme Hal, qui était pilote d’essai. Si nous allions dans une direction différente, allons vraiment dans une direction différente. Ayons quelqu’un qui doit apprendre à être un héros. Ascendance irlandaise parce que ça m’intéressait. J’ai choisi son prénom à cause de Kyle Reese dans The Terminator. J’ai choisi Rayner sur une liste de noms de famille irlandais, juste parce que ça sonnait bien avec « Kyle ». Des cheveux noirs parce que Hal avait des cheveux bruns et Alan avait des cheveux blonds. Et un artiste parce que La lanterne Verte est à bien des égards un livre d’effets spéciaux. Nous voulions quelqu’un qui allait faire des trucs sympas avec la bague.

Banques: Ron savait très bien qui devrait être Kyle depuis le début. Je me souviens qu’il a fallu un certain temps pour trouver un nom de famille pour lui.

Nrama: Parlons du design de Kyle. Évidemment, c’était à l’époque où de nombreux personnages hérités émergeaient. Vous aviez le remplaçant de Fate, Azreal-asBatman, Wally était devenu le Flash il n’y a pas si longtemps, Connor remplacerait bientôt Oliver et Superman avait son propre genre de situation avec le « Règne des Surhommes ». Donc, visuellement, vous vouliez quelque chose de différent. Kyle étant illustrateur et designer, que vouliez-vous pour son costume? Combien de concepts avez-vous traversés?

Marz: Les visuels étaient évidemment tous Darryl. Je me souviens qu’il a fait un certain nombre de conceptions de costumes, et nous avons discuté de différents aspects de ces conceptions avec l’éditeur, Kevin Dooley. Peut-être cinq ou six modèles différents? Nous avons fini par prendre différentes pièces de différents modèles et Darryl les a toutes rassemblées dans un design cohérent.

Banques: Oui, l’idée était d’être différente mais non méconnaissable. Les dessins rejetés avaient l’air tellement 1990 que ça faisait mal!

Le costume final était une combinaison d’éléments d’autres conceptions soumises. Masque d’ici, bottes et gantelets de là.

Le logo était le dernier. J’ai dû me battre pour celui-là. Initialement, DC voulait garder le symbole classique mais je sentais que Kyle avait besoin de son propre symbole. Il n’a pas prononcé le serment de Lanterne verte lors de la recharge de son Power Ring. Le symbole est divisé afin d’impliquer « dans Brightest Day, in Blackest Night ».

Nrama: Oh très vite, quelque chose qui m’intéresse depuis des décennies: Alex porte un équipement des Los Angeles Raiders # 51 juste avant de retourner à Oakland. Y avait-il une sorte d’accord pour pouvoir utiliser leur logo?

Marz: Pas autant que je sache. Je ne pense même pas l’avoir demandé, Darryl l’a simplement coincé là-dedans.

Banques: Ce n’était qu’une seule fois et il n’y a eu aucune plainte. J’ai donné à Alex le maillot des Raiders pour souligner qu’ils étaient toujours en Californie. Kyle avait un t-shirt Nine Inch Nails dans Lanterne verte # 50 mais ils n’étaient pas encore si célèbres.

Nrama: D’accord alors parlons de ce premier problème avec Kyle prenant le manteau de la Lanterne verte. Il est battu par certains jabroni – travaillant dans cette terminologie de lutte, Darryl – nommé Ohm, puis revient à Kyle et Alex discutant de sa nouvelle situation. C’était révolutionnaire à l’époque car ils étaient ce … quasi-couple mais ne se cachaient rien.

Qu’est-ce qui vous a poussé à vouloir que Kyle soit franc avec Alex au lieu de le cacher?

Marz: Eh bien, Alex a toujours été conçu pour être le plus intelligent et le plus responsable. Kyle ne savait pas quoi faire, il avait besoin qu’Alex lui dise, parce qu’il était visiblement loin de sa profondeur.

Nrama: D’accord, Ohm étant à peu près une blague, vous l’avez opposé à Mongul dans le prochain numéro et Kyle a son premier avant-goût du genre de gros frappeurs, mais la chose intéressante est qu’il y a trois crayons sur la question , dont Jamal Igle et Steve Carr. Vous souvenez-vous de ce qui a conduit à cette situation?

Marz: Comme je l’ai dit, nous avons commencé derrière le huitième ballon en termes de délais, et Darryl a toujours couru pour rattraper son retard. Donc, pour le premier bloc de problèmes, nous étions en train de chasser les préoccupations liées aux délais. Différents crayons ont été amenés pour ramasser des pages ou des numéros entiers. Dessiner chaque numéro d’une bande dessinée mensuelle est une tâche que même les artistes peuvent réaliser. C’est moi qui ai finalement suggéré de faire appel à un autre artiste « régulier » dans le titre, nous avons donc eu un flux de travail cohérent, plutôt que de devoir toujours faire appel à quiconque pourrait être disponible ce mois-ci.

J’ai vraiment insisté pour que cet artiste soit Paul Pelletier, qui a dit oui évidemment, donc nous avons eu une très belle série de problèmes de dessin de Darryl et Paul, y compris des spéciaux, des miniséries et d’autres projets qui ont été proposés. Les occuper tous les deux signifiait que je devais parfois écrire des choses dans le désordre, mais cela ne me dérangeait pas. La cohérence était vraiment super.

Banques: Ma vitesse lente était pourquoi!

Nrama: Maintenant maintenant, Darryl …

Avant d’arriver à la Force majeure, parlons davantage d’Alex DeWitt. Lire le courrier des fans dans ces numéros était intéressant car il y avait une lettre expliquant comment cette personne pouvait voir qu’Alex et Kyle pourraient être le prochain couple puissant et vous étiez comme, eh bien … non. Alors parlez-nous de la création d’Alex et de quand vous savez ce qui va se passer.

Marz: Les lecteurs étaient censés aimer Alex plus qu’ils n’avaient aimé Kyle au départ. Elle était la responsable, la intelligente. Il n’aurait probablement pas survécu à ses premières rencontres en tant que Green Lantern sans elle. Je savais aussi, dès sa création, qu’elle allait payer le prix ultime car Kyle avait été poussé dans ce nouveau rôle.

Je sais que la comparaison est toujours avec Gwen Stacy, mais l’inspiration était vraiment l’oncle Ben. C’est le moment de la « grande responsabilité ». À bien des égards, Alex était un meilleur choix pour être Green Lantern que Kyle. Je voulais que les lecteurs tombent amoureux d’Alex. Nous avons construit son personnage avec suffisamment de soin pour que sa mort soit un choc pour le public.

Banques: Ron peut certainement en parler, mais j’ai été surpris de voir à quel point les fans étaient vraiment attachés à Alex.

Nrama: Maintenant, nous allons aborder certaines des zones les plus sombres de la première année de Kyle en tant que Green Lantern et c’est en quelque sorte quelque chose qui est toujours un sujet de discussion majeur avec le meurtre d’Alex. Donc, vous saviez tous les deux qu’elle allait mourir tout de suite. Que pensez-vous de sa mort maintenant, du cliché de «Women in Refrigerators», et est-ce différent de ce que vous pensiez à l’époque?

Marz: D’accord, je savais que l’irresponsabilité de Kyle avec le ring allait tuer Alex. Nous voulions que sa mort soit un coup de poing pour le public, quelque chose d’inattendu et de mémorable. Et je suppose qu’à cet égard, nous avons réussi. Certes, rétrospectivement, le contexte plus large est beaucoup plus apparent. Comme je l’ai dit, les gens le voient comme un moment de Gwen Stacy, mais à l’époque, je ne suis même pas sûr d’avoir lu ce numéro de Spider-Man.

Pour moi, c’était le moment de l’oncle Ben de Kyle, où son attitude cavalière et son inexpérience signifiaient que quelqu’un proche de lui en payait le prix. Ensuite, c’est une histoire que j’écrivais. Je ne pensais pas au contexte plus large, à la fois dans les bandes dessinées et les autres médias. Maintenant, ou bien sûr, il est impossible d’y penser sans le contexte plus large. Je pense que c’est une bonne chose.

Banques: Pour un personnage sans longue histoire, je suis toujours surpris que les gens soient choqués par la mort d’Alex à ce jour. Alex a peut-être dépassé l’oncle Ben Parker dans la réaction des fans.

Nrama: Que pensez-vous du terme « fridging »?

Banques: Ce terme n’existerait pas, sauf pour une tentative bâclée de censurer la scène. Si le panneau était laissé tel que je l’avais dessiné à l’origine (montrant clairement Alex intact), les fans pourraient avoir simplement évolué.

Marz: Valide. Si une histoire que j’ai écrite s’est avérée être le point de repère pour que les gens discutent des problèmes plus vastes, du trope le plus large, c’est bien. Je ne veux certainement pas dire que j’avais l’intention de provoquer une discussion. Je suis juste un cul stupide qui invente des histoires et cherche à provoquer une réaction émotionnelle dans le public. Mais c’est une critique valable, et quelque chose dont nous devions parler et être conscients.

Nrama: Donc après Alex, Kyle essaie toujours de trouver sa place dans le panthéon et ensuite Parallax revient. Que retenez-vous de la création de Parallax et de la mise en place de Kyle contre lui?

Marz: Darryl est celui qui a trouvé le nom Parallax, et c’est parfait. La vision de Hal de tout a changé, à cause de sa perspective. Pour moi, Hal n’a jamais été un méchant, il était au pire un antagoniste ou un anti-héros. Je voulais que le public se sente comme « Eh bien, peut-être qu’il a un point ici … »

Pour moi, les meilleurs méchants sont les héros de leurs propres histoires. C’est pourquoi j’étais généralement plus attiré par les méchants de Marvel que par les méchants de DC. L’ancienne règle empirique était que les méchants de Marvel voulaient régner sur le monde, les méchants de DC voulaient voler les banques.

J’ai vu Hal comme Parallax beaucoup dans le moule Magneto. Il était convaincu de la droiture de sa cause et il était disposé à faire le nécessaire pour atteindre ses objectifs. Il était très sympathique pour moi. Tout puissant, mais cassé.

Banques: Parallax n’était pas le méchant qu’il était perçu. Hal Jordan a été poussé au-delà de sa limite. Furieux, oui. Mal, non. Il y avait toujours une noblesse à propos du but et l’une des raisons pour lesquelles je l’avais conçu avec une armure de chevalier.

Le mot parallaxe traite essentiellement d’un point de vue différent. C’est un terme littéral de la ligne de vue mais je pensais que c’était une métaphore appropriée pour la transformation de Hal Jordan. À l’origine, DC voulait le nommer Protecteur parce qu’ils possédaient déjà ce nom. Cela ne correspondait tout simplement pas à l’endroit où nous allions avec le personnage et j’ai dû mettre par écrit pourquoi j’aimais mieux le nom Parallax. La décision de Hal de gagner plus de pouvoir était en fait noble dans son intention. Avec le design, je pensais que c’était une approche Arthurienne du «chevalier vert». J’aime quand même l’armure!

Nrama: Vous continuez à faire de Hal ce méchant ultime et quelque chose commence à se former: l’équipe d’attaque émeraude de H.E.A.T .. Hal. Avez-vous des histoires les concernant?

Banques: Ron a des histoires sur H.E.A.T.! J’étais après coup pour eux.

Marz: La leçon générale a certainement été qu’un nombre relativement restreint de personnes peuvent faire beaucoup de bruit. La grande majorité des gens lisent une bande dessinée, l’apprécient et poursuivent leur vie. Mais très peu de gens sont obsédés par certains aspects. Je savais que « Emerald Twilight » allait être controversé et bouleverser un segment de fans. Mais … oui, certains d’entre eux se sont un peu emportés sur ces gens maquillés.

J’ai quelques histoires. Le premier est quand j’étais à Portland, Oregon pour une convention, et un gars m’a été désigné comme l’un des meneurs de HEAT, un gars qui était sérieusement en train de m’agiter pour être renvoyé par DC, et ne jamais travailler dans le affaires à nouveau. Il se profilait à la périphérie de ma table, et je me suis dit qu’il n’allait jamais s’approcher de moi. Mais il a finalement levé le nerf, s’est approché de la table et a annoncé qu’il était très mécontent de ce que j’avais fait à Hal Jordan. Je lui ai dit que ce n’était pas personnel, que l’histoire n’était pas destinée à le déranger personnellement et que j’espérais qu’il avait trouvé d’autres bandes dessinées qu’il aimait. Il m’a présenté un H.E.A.T. carte de membre avec mon nom dessus, et une liste de demandes au dos, dont l’une a été tirée du livre.

J’ai donc poliment rendu la carte et lui ai dit que je ne voulais pas vraiment être membre d’une organisation qui avait pour objectif de me mettre au chômage. Je lui ai fait remarquer qu’il était plus préoccupé par ce qui est arrivé à des personnes imaginaires qu’à de vraies personnes, et il avait l’air un peu déconcerté par cette notion, comme s’il n’avait jamais envisagé cela auparavant. Il m’a assuré que « ce n’était pas personnel » … puis m’a remis une pile de tous mes La lanterne Verte problèmes à ce point, et m’a demandé de les signer. Ce que j’ai fait.

L’autre, c’est quand, au milieu de toute la controverse « Emerald Twilight », Magicien Magazine m’a invité et l’un des vocaux H.E.A.T. les gars à venir à leur convention de Chicago et à débattre de l’histoire. J’ai dit que ça semblait amusant. Mais ils n’ont pas pu convaincre l’autre gars de s’engager dans le voyage. Il était temps pour Wizard de réserver des billets d’avion et des chambres d’hôtel, et le gars ne voulait toujours pas s’engager. Enfin, ils avaient besoin d’une réponse, et le gars a admis qu’il ne pouvait pas venir à Chicago parce que « ma mère ne me laissera pas ». C’était un gamin de 16 ans.

Nrama: Après Parallax, vous avez Heure H qui était un grand événement DC. Comment décririez-vous tous les deux la nouvelle recrue de Kyle comme Green Lantern?

Banques: Il y avait beaucoup de gadgets dans les années 1990 en ce qui concerne la bande dessinée. Alors que le changement était dans l’air, nous n’avions toujours pas pensé à Kyle en termes à jeter. Ron et moi avons pensé à ce qui rendrait Kyle frais et unique afin de donner un nouveau souffle à la franchise.

Marz: Honnêtement, je ne savais pas depuis longtemps que Hal était le grand méchant de Heure H. Comme, bien dans Heure H en cours d’élaboration. J’étais dans les bureaux de DC et cela a été mentionné avec désinvolture, comme je le savais déjà. Et j’ai dit: « Attendez, attendez, attendez, de quoi parlez-vous? »

Et c’est là que nous avons réalisé que mon éditeur pensait qu’il m’avait parlé de Parallax dans Heure H, mais jamais. Ce n’était pas un gros problème, je me suis mis au courant et nous avons compris ce que Lanterne verte # 0 devait être.

La première année était censée être Kyle trouver sa place, trouver sa place. Dans un sens littéral, c’était New York parce que je voulais un « vrai » emplacement pour la série, par opposition à l’une des villes de DC comme Gotham ou Metropolis. Je voulais que le livre se sente plus ancré dans un endroit que le public a reconnu, et j’ai toujours été fan des Titans de Wolfman et Perez à New York. De plus, j’ai pu faire un signe de tête au docteur Strange en le déplaçant dans la rue Bleecker dans le village. Ce n’était certainement pas Wong apparaissant dans une scène de rue dans une bande dessinée de DC, car c’est impossible.

La première année, Darryl et moi nous sommes également habitués à travailler ensemble, et nous nous habituons tous les deux à travailler avec l’équipe éditoriale. Il y a un rythme et une confiance à cela, et cela ne se produit pas dans un seul problème. Cela prend du temps. Mais évidemment, tout s’est réuni, car nous sommes tous restés sur le livre pendant un bon moment.

Nrama: Finalement, Kyle rejoint la ligue et obtient l’adhésion à la JLA avec Grant Morrison, Howard Porter et la relance de John Dell. Quelles ont été les réunions éditoriales entre les principaux La lanterne Verte titre et celui-ci comme si vous vous souvenez?

Marz: C’était assez lisse. Je racontais, généralement, des histoires à plus petite échelle avec Kyle sur Terre, alors qu’il grandissait dans le métier.

Grant racontait de grandes histoires, des trucs à très grande échelle, c’est ce que vous attendez de JLA. Il a utilisé Kyle pour donner une vue humaine à ces personnages emblématiques ressemblant à des dieux, et cela a vraiment, vraiment bien fonctionné. Mettre une recrue au milieu d’une équipe expérimentée est un excellent appareil. C’est une course historique. Le bureau de la JLA et le bureau de la Lanterne verte se tenaient mutuellement au courant de la direction que prenaient les histoires, mais généralement chaque livre faisait sa propre chose, et nous nous assurions de ne rien gâcher dans l’autre livre.

Nrama: Enfin, regardez-vous avec beaucoup de recul à l’époque ou est-ce un de ces cas où vous ne voyez que les erreurs que vous avez apprises depuis pour éviter?

Marz: Oh, je regarde en arrière avec émotion, certainement. Il y a toujours des choses que vous voulez faire mieux, mais vous espérez appliquer ces leçons lors du prochain concert que vous ferez. Je suis fier de notre course au livre, et en particulier fier du genre de personnage que nous avons créé. C’est assez gratifiant quand quelqu’un me dit à l’émission, ou sur les réseaux sociaux, que Kyle est leur Green Lantern, celle qu’ils ont trouvée au bon moment dans leur vie, celle qui est restée avec eux. C’est un sentiment vraiment charmant d’avoir créé quelque chose qui a touché des lecteurs comme ça.

Banques: Je suis toujours critique envers mon travail, en particulier l’art ancien. Je continuerai à aimer mon travail sur Green Lantern car il a été bien reçu et semble avoir laissé une impression durable sur les lecteurs. Voir Kyle Rayner grandir en tant que personnage et rejoindre la JLA était une véritable affirmation de nos objectifs créatifs. Je suis honoré d’en faire partie.