DUNE Prequel débarque à BOOM!

Crédit: Bill Sienkiewicz (BOOM! Studios)



Communiqué de presse

BOOM! Studios a annoncé aujourd’hui qu’il avait acquis la licence d’édition de bande dessinée et de roman graphique New York Times plus vendu DUNE: MAISON ATREIDES, un roman préalable à la série révolutionnaire de Frank Herbert qui est largement considéré comme une réalisation inégalée dans la narration. Cet automne, BOOM! Studios fera ses débuts le premier numéro d’un numéro de douze DUNE: MAISON ATREIDES série limitée en partenariat avec Herbert Properties LLC et en pleine coordination avec Abrams ComicArts, qui publient à l’automne la première des trois adaptations de roman graphique du roman classique original de Herbert DUNE.

Crédits: Jan Herbert



le DUNE: MAISON ATREIDES La série de bandes dessinées sera adaptée et scénarisée par Brian Herbert et Kevin J. Anderson, qui ont co-écrit le roman préponyme éponyme basé sur les notes de Frank Herbert. Situé dans les années précédant les événements explosifs de Dune, DUNE: MAISON ATREIDES transporte les lecteurs vers un avenir lointain sur la planète désertique Arrakis où Pardot Kynes cherche ses secrets. Pendant ce temps, un coup d’État violent est prévu par le fils de l’empereur Elrood; un esclave de huit ans, Duncan Idaho, cherche à échapper à ses cruels maîtres; et un jeune homme nommé Leto Atreides commence un voyage fatidique. Ces âmes improbables se réuniront en renégats et découvriront bientôt que le destin a décrété qu’elles changeront la forme même de l’histoire.

Créé par l’écrivain visionnaire Frank Herbert, Dune lancé en 1965 a vendu des millions d’exemplaires et est sans doute le roman de science-fiction le plus admiré de tous les temps. Après avoir remporté le prix Hugo et le premier prix Nebula, Dune a inspiré une série de romans à succès et a conduit à de multiples adaptations en direct, y compris le prochain long métrage de Legendary Pictures. L’influence de Dune s’étend bien au-delà du monde du divertissement, avec une influence incalculable sur la pensée scientifique moderne sur l’espace extra-atmosphérique, l’environnementalisme et plus encore.

Brian Herbert est le fils du légendaire auteur de science-fiction Frank Herbert et a écrit sa biographie définitive, Rêveur de Dune, finaliste du Hugo Award. Brian a également écrit de nombreux romans très imaginatifs, dont le Timeweb trilogie, la fantaisie écologique Océan (avec sa femme, Jan), Le petit livre vert du président Rahma, The Unborn, et L’assassinat de Billy Jeeling. Ses précédents romans acclamés incluent The Stolen Gospels, Sudanna Sudanna et Sidney’s Comet, aussi bien que Homme de deux mondes (écrit avec son père). Brian a collaboré à de nombreux romans dans le Dune série avec Kevin J. Anderson, qui sont tous devenus des best-sellers internationaux, et ils ont également écrit la trilogie Hellhole ensemble. Brian cogère également l’héritage de Frank Herbert et est producteur exécutif du nouveau film Dune et de la prochaine série télévisée Dune: La Sororité. Vous pouvez suivre Brian sur @DuneAuthor sur Twitter, @brianherbertnovels sur Facebook ou sur brianherbertnovels.com.

Crédits: T. Duren Jones



« Dune: Maison Atreides occupe une place spéciale dans mon cœur », a déclaré Brian Herbert. «C’était le premier roman que Kevin et moi avons écrit dans le fantastique univers Dune de mon père, et c’est notre premier roman collaboratif à être adapté pour les bandes dessinées. En 1999, notre roman a été une surprise New York Times best-seller, et nous avons des attentes tout aussi élevées pour ce BOOM spécial! Adaptation des studios. ”

Kevin J. Anderson a publié plus de 165 livres, dont 56 best-sellers nationaux ou internationaux. Certains de ses travaux les plus importants sont écrits dans l’univers Dune avec Brian Herbert, et il a écrit de nombreux romans dans les mondes de Star Wars, X-Files, et Superman / Batman. Avec le légendaire batteur de Rush Neil Peart, il a créé les romans fantastiques steampunk uniques Des vies horlogères et Anges mécaniques (qu’il a également adapté en tant que roman graphique pour BOOM! Studios). Ses œuvres originales incluent le Saga des sept soleils série, le Terre inconnue trilogie fantastique, le Saga of Shadows trilogie, et sa série d’horreur humoristique mettant en vedette Dan Shamble, Zombie P.I. Il a écrit des bandes dessinées pour DC, Marvel, Dark Horse, IDW, Abrams et Topps. Il a édité de nombreuses anthologies, composé les paroles de deux CD de rock et est le directeur du programme d’études supérieures à la Western Colorado University. Anderson et son épouse Rebecca Moesta sont les éditeurs de WordFire Press. Ses romans les plus récents sont Pieu, zone de destruction, et Colonne vertébrale du dragon. Vous pouvez suivre Kevin @thekja sur Twitter, @TheKJA ou la page officielle de Kevin J. Anderson sur Facebook, @therealkja sur Instagram ou sur wordfire.com

« Cela fait plus de vingt ans que Brian et moi avons publié House Atreides, le premier de nos nouveaux romans dans l’univers de Frank Herbert Dune », a déclaré Kevin J Anderson. «Nous avons adoré explorer toutes les possibilités que Frank a créées pour nous, et ces livres ont présenté un tout nouveau public à Dune. Maintenant, en adaptant Maison Atreides dans un format graphique vibrant, c’est comme redécouvrir l’histoire et le monde à nouveau. Une grande partie du roman est visuellement motivée, l’union de la bande dessinée et Maison Atreides est un naturel. «

le DUNE: MAISON ATREIDES une série limitée est publiée en coordination avec Abrams ComicArts, qui publiera une trilogie de roman graphique adaptant le roman original de Frank Herbert Dune, avec le volume un à venir cet automne. le Dune les romans graphiques de ComicArts sont également adaptés et scénarisés par Brian Herbert et Kevin J. Anderson, et seront illustrés par Raúl Allén et Patricia Martín, et les couvertures de Bill Sienkiewicz.

«Il y a peu de romans dans l’histoire moderne avec un plus grand impact et une pertinence continue que Dune, c’est donc un honneur pour BOOM! Studios – et pour moi – participer au partage de ce monde inoubliable avec les lecteurs », a déclaré Ross Richie, PDG et fondateur de BOOM! Studios. « DUNE: MAISON ATREIDES est non seulement une récompense passionnante pour les fans de longue date qui ont la chance de voir Brian et Kevin revenir à leur roman inoubliable, mais c’est aussi un endroit parfait pour les nouveaux lecteurs pour découvrir où l’épice doit couler – et pourquoi les fans comme moi le savent Dune ne ressemble à rien d’autre que vous ayez jamais lu. «

DUNE: MAISON ATREIDES est la dernière version de BOOM! Empreinte éponyme des studios, qui abrite des séries originales acclamées par la critique, notamment Une fois et l’avenir par Kieron Gillen et Dan Mora; Quelque chose tue les enfants par James Tynion IV et Werther Dell’Edera; Déloyal par Brian Azzarello et Maria Llovet; Klaus par Grant Morrison et Dan Mora; Folklords par Matt Kindt et Matt Smith; La mère rouge par Jeremy Haun et Danny Luckert; et Aliéné par Simon Spurrier et Chris Wildgoose. L’empreinte publie également des propriétés sous licence populaires, y compris Buffy contre les vampires de Jordie Bellaire et David López; Luciole de Greg Pak et Dan McDaid; et Mighty Morphin Power Rangers de Ryan Parrott et Daniele Di Nicuolo.

Pour des nouvelles continues sur le DUNE: MAISON ATREIDES bandes dessinées de BOOM! Studios, restez connectés sur www.boom-studios.com et suivez @boomstudios sur Twitter.

DUNE logo créé par Bill Sienkiewicz pour Dune: le roman graphique, adaptation de Brian Herbert et Kevin J. Anderson, publiée par Abrams ComicArts. Utilisé avec permission.