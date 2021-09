Dune : faut-il aller voir au cinéma le film de science-fiction de Denis Villeneuve ?

Depuis ce mercredi 15 septembre, tout le monde a rendez-vous avec Dune, le film de Denis Villeneuve qui réinvente le classique de Frank Herbert. C’est l’une des grandes sorties de l’année et l’une des meilleures excuses pour retourner au cinéma. Mais Dune vaut-il la peine d’être vu sur grand écran ? Que disent les critiques ? Est-ce vraiment l’un des films de l’année ?

A en juger par les critiques de la presse spécialisée, la réponse à toutes ces questions est oui. Oui, il vaut l’expérience cinématographique, oui, c’est l’une des meilleures productions de l’année, et les critiques soutiennent la vision de Villeneuve. “Etourdissant d’ambition, Dune marque sans conteste une date dans l’histoire du space opera.”, déclare Philippe Guedj dans Le Point.

“Autant rassurer tout le monde en disant que Denis Villeneuve a réussi son pari haut la main malgré cette réputation de livre inadaptable” dit écranlarge. “Le film de Denis Villeneuve est un chef-d’œuvre de science-fiction futuriste, mais qui parle aussi du monde d’aujourd’hui.” lit-on dans Le Parisien ou encore “Le cinéaste québécois signe une adaptation personnelle et convaincante du roman-monde de Frank Herbert. Mêlant science-fiction à grand spectacle et conte philosophique.” pour Télérama.

Villeneuve met une fois de plus son empreinte personnelle sur le genre de la science-fiction, et cela ne plaira pas forcément à tout le monde. De même qu’Arrival était une histoire où il fallait s’entendre avec les extraterrestres sans recourir à la violence, ne vous attendez pas à une bataille épique et rapide entre familles ou à une aventure sans temps mort. Dune n’est rien de tout cela.

Nous sommes face à un film qui figurera dans le top des meilleurs de l’année et qui aura sûrement plus d’une nomination aux Oscars, mais sera-t-il également bien accueilli par le public ? On peut le comparer, par exemple, avec Blade Runner 2049, également de Villeneuve. Le film de Ryan Gosling est visuellement impressionnant et a une narration tranquille. Les téléspectateurs lui donnent également de bonnes notes, mais il est facile de trouver des commentaires le qualifiant d'”ennuyeux” et de “suite décevante”.

Au box-office, Blade Runner 2049 a rapporté près de 260 millions, ce qui le place au 35e rang des films les plus rentables de 2017. C’est assez d’argent pour compenser un budget compris entre 150 et 185 millions – ce que le film a vraisemblablement coûté à produire – mais cela indique que l’intérêt du public est limité.

En tout cas, si vous êtes un fan des films de Villeneuve, si vous voulez passer deux heures immergés dans les dunes et les créatures étranges, si vous cherchez à vous laisser emporter dans une expérience cinématographique, si vous êtes un amoureux du cinéma ? Ne manquez pas l’occasion de profiter de Dune. Sur le grand écran, bien sûr. Le réalisateur a déclaré qu’il avait essayé de

“concevoir un film aussi immersif que possible. Il a été imaginé, conçu et tourné en pensant à Imax. Lorsque vous voyez ce film sur grand écran, c’est une expérience physique”.

Et si c’est ce que dit son créateur, qui sommes-nous pour ne pas être d’accord ?