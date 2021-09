Dune : explication de l’univers d’Arrakis : Qui sont les Atréides, les Harkonnen, les Fremen et Bene Gesserit ?

Intrigues, passions et surtout trahisons, pourraient résumer Dune, l’histoire de Frank Herbert que le réalisateur et scénariste Denis Villeneuve a magnifiquement adaptée et qui sort dans les salles de cinéma françaises ce mercredi 15 septembre après sa première au Festival du film de Venise. Mais avant sa première, le réalisateur et ses acteurs nous expliquent qui est qui dans l’univers d’Arrakis.

Les Atréides

Ils sont l’une des grandes maisons de l’empire. La prospérité de leur planète, basée sur des énergies durables, et leur noblesse les rendent de plus en plus populaires dans l’empire, mais cela leur apporte de nouveaux ennemis. “L’empereur est jaloux de leur popularité croissante”, explique le réalisateur Denis Villeneuve. “Ils sont un exemple à suivre pour le reste de la galaxie, qu’ils soient amis ou ennemis”, explique l’acteur Oscar Isaac, qui joue le rôle du duc Leto Atréides. Son fils, Paul Atréides (Timothée Chalamet), est l’héritier. Il a été formé à la noblesse de son père et aux pouvoirs de sa mère, Lady Jessica (Rebecca Fergusson), membre de l’ordre du Bene Gesserit. “Dune raconte l’histoire de la famille Atréides et comment elle tombe dans le piège de l’empereur”, conclut le réalisateur Denis Villeneuve.

Le Bene Gesserit

Il s’agit d’un ordre de femmes très puissantes : capables de contrôler l’esprit des autres, de combattre… Lady Jessica est une représentante de cet ordre. Elle est la mère de Paul Atréides, et l’épouse du Duc Leto. “Ils ont une force et une puissance énormes. Ce sont des guerriers, des gardes du corps, ils peuvent lire dans les pensées des autres. Mais Jessica a trois fronts ouverts à elle, étant une mère, une amante et une Bene Gesserit”, explique Rebecca Ferguson, qui joue Lady Jessica.

Les protecteurs des Atréides

Deux personnages jouent les protecteurs de la famille. Ils sont en quelque sorte les maîtres d’armes de l’héritier Paul Atréides. Ce sont Gurney Halleck (Josh Brolin) et Duncan Idaho (Jason Momoa), qui sont ses protecteurs, et ils entretiennent une relation aussi intense que s’ils étaient frères. Jason Momoa explique : “Mon personnage est le chevalier chargé de protéger la famille. C’est sa famille. Il donnerait son sang pour eux. Dans le cas de Gurney Halleck, c’est un entraîneur de combat, un guerrier : “Il est très strict mais aussi drôle, viscéral, paternel et maternel à la fois”, explique Denis Villeneuve.

Les Harkonnen

Ils sont les méchants par excellence. Ennemis ancestraux des Atréides, ils sont sombres, impitoyables et traîtres. “Ils ont toujours été une famille sombre et sadique dans cette galaxie”, explique le réalisateur. Dirigé par le puissant baron Vladimir Harkonnen, magistralement interprété par Stellan Skarsgård, il note que le personnage et sa présence sont dévastateurs : “Dès qu’il apparaît, son ombre plane sur tout le film, il est responsable de la mort de nombreuses personnes”, et cela se voit, selon l’acteur. Son neveu, la Bête Rabban Harkonnen, joué par Dave Bautista, est également terrifiant : “Il se nourrit de la peur des autres. Il est impitoyable, sadique”, note Dave Bautista.

Les Fremen

Ils sont un genre de Touareg du désert. Ce sont les natifs d’Arrakis. “Ils vivent au plus profond du désert et savent s’adapter aux situations les plus difficiles : chaleur torride, tempêtes de sable, prédateurs dangereux….” explique le réalisateur de Dune. Leur chef est Stilgar (Javier Bardem), qui dit que son personnage est fascinant : “Il est très puissant. C’est un guerrier, mais il est aussi craintif et inquiet pour son avenir”, explique l’acteur espagnol Javier Bardem, qui a passé plusieurs semaines à Abu Dhabi pour tourner le film. Un autre Fremen clé dans l’histoire est Chani, joué par Zendaya, que Paul Atréides voit constamment dans ses rêves comme un vieil ami qui essaie de le guider. “Chani est une native d’Arrakis qui est habituée à l’hostilité entre son peuple et ceux qui tentent d’exploiter sa terre, c’est une guerrière”, explique Zendaya, qui sera également chargée de clôturer ce premier volet de l’adaptation de Dune.

Dune - Bande-Annonce Officielle (VF) - Denis Villeneuve, Timothée Chalamet

Lire cette vidéo sur YouTube

Pour rappel, Dune est dispo au cinéma en France à compter de ce mercredi 15 septembre 2021.