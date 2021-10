Dune 2 : Que sait-on de la suite du film ? (date de sortie, casting, intrigue…)

Réalisé par Denis Villeneuve, Dune est un film basé sur les premières sections du roman éponyme de 1965 de Frank Herbert. L’empereur Padishah Shaddam IV attribue au duc Leto Atréides l’intendance de la planète désertique Arrakis, où « l’épice » ou « mélange », sans doute la substance la plus précieuse de l’univers connu, se trouve en abondance, créant ainsi un conflit inévitable entre les maisons des Atréides et Harkonnen. Leto s’en rend compte mais accepte toujours l’ordre impérial, dans l’espoir de forger une alliance avec le peuple Fremen, les indigènes d’Arrakis. Pendant ce temps, Paul, le fils et héritier de Leto, continue de faire des rêves récurrents à propos d’Arrakis et d’une mystérieuse fille Fremen.

Après sa sortie, Dune a reçu des réponses majoritairement positives de la part des critiques et du public pour sa portée et son échelle ambitieuses, ses thèmes, la direction de Villeneuve et les performances des membres de la distribution. Si vous vous demandez s’il y aura une suite de Dune, Betanews a tout ce qu’il vous faut.

Date de sortie de Dune partie 2

Dune est sorti dans les salles françaises le 15 septembre 2021. Le film a été présenté le 3 septembre 2021 au 78e Festival international du film de Venise. Le film de Denis Villeneuve devait initialement sortir en 2020. Le film a ensuite subi un retard lié au COVID-19, et une nouvelle date de sortie a été fixée. Quant à la suite de Dune, Betanews vous dit tout.

Dans une interview, Ann Sarnoff, présidente et PDG de WarnerMedia Studios and Networks, a déclaré :

Aurons-nous une suite à Dune ? Si vous regardez le film, vous voyez comment il se termine. Je pense que vous connaissez à peu près la réponse à cela.

Ici, elle fait référence au fait que Villeneuve a divisé le premier livre Dune en deux parties et a fait Dune avec la première partie.

Legendary a depuis confirmé via Twitter la partie 2 de Dune.

This is only the beginning… Thank you to those who have experienced @dunemovie so far, and those who are going in the days and weeks ahead. We're excited to continue the journey! pic.twitter.com/mZj68Hnm0A — Legendary (@Legendary) October 26, 2021

Donc, quand Dune 2 entrera en production, ce sera une adaptation de la dernière partie du livre. Il y a cinq livres consécutifs qu’Herbert lui-même a écrits. Après sa mort, son fils Brian Herbert et l’auteur de science-fiction Kevin J. Anderson ont publié un certain nombre de livres de suites et de préquelles. Ainsi, il y a beaucoup de matériel disponible pour construire une franchise cinématographique tentaculaire à partir de Dune.

Le succès commercial du premier film dictera s’il y aura ou non de futurs projets. Villeneuve a mentionné qu’il souhaitait commencer le tournage de la partie 2 en 2022. “Je serais très prêt à y aller assez rapidement”, a déclaré Villeneuve lors d’une interview. « Pour aller vite dans un film de cette taille, il faut encore faire des décors, des costumes, donc on parle de mois. Mais si jamais il y a de l’enthousiasme et que le film reçoit le feu vert le plus tôt possible, je dirai que je serai prêt à tourner en 2022 à coup sûr.

S’adressant à d’autres médias, il a également exprimé son désir de développer un film basé sur le deuxième livre d’Herbert, “Dune Messiah”. Si tout se passe comme prévu et que Villeneuve commence le tournage en 2022, le public peut s’attendre à la sortie de la suite de Dune en octobre 2023. C’est en tout cas ce qu’a déclaré Toby Emmerich, patron de Warner Bros.

Casting de Dune 2

Dune met en vedette Timothée Chalamet (Paul Atreides), Rebecca Ferguson (Lady Jessica), Oscar Isaac (Duke Leto Atreides), Josh Brolin (Gurney Halleck), Stellan Skarsgård (Baron Vladimir Harkonnen), Jason Momoa (Duncan Idaho), Dave Bautista (Glossu Rabban), Zendaya (Chani), Sharon Duncan-Brewster (Dr. Liet-Kynes), Charlotte Rampling (Gaius Helen Mohiam), Javier Bardem (Stilgar), Chang Chen (Dr. Wellington Yueh), David Dastmalchian (Piter De Vries) , Stephen McKinley Henderson (Thufir Hawat) et Babs Olusanmokun (Jamis).

Oscar Isaac, Jason Momoa, Sharon Duncan-Brewster, Chang Chen, David Dastmalchian et Babs Olusanmokun n’apparaîtront pas dans la suite potentielle car leurs personnages sont morts, sauf peut-être dans des scènes de flashback ou des visions. Le reste de la distribution reprendra très probablement ses rôles.

Intrigue de Dune partie 2

Dans Dune, Vladimir Harkonnen survit à la tentative de Leto de le tuer et en vient à croire que Paul et Jessica sont morts. Duncan sacrifie sa vie pour son nouveau duc. Paul et Jessica retrouvent les Fremen, et le premier a un duel à mort avec un homme qu’il a souvent vu dans ses visions, Jamis. Il gagne le duel et lui et sa mère font partie de la société Fremen. Il rencontre également Chani, la fille qui apparaît souvent dans ses rêves. À la fin du film, Paul embrasse sa nouvelle identité en tant que messie Fremen Paul Muad’Dib.

Paul pourrait prendre Chani comme son amant dans la suite potentielle et avoir un fils avec elle, qu’il nommera d’après son défunt père. Paul se rendra compte que les Fremen peuvent être de grands alliés dans sa tentative de reprendre Arrakis, mais il se méfiera du danger que leur culte fait peser sur l’univers connu. À un moment donné, lui et sa mère retrouveront Gurney. Paul visera très probablement à prendre le trône impérial pour assurer l’avenir de la maison Atréides.