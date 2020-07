Duncan Laurence a refusé de participer au film Eurovision sur Netflix

Jamala, Salvador Sobral, Netta et … Duncan Laurence. Le film Netflix créé et avec Will Ferrell était sur le point de Rassembler les vainqueurs des quatre dernières éditions de l’Eurovision aux côtés d’Alexander Rybak, Loreen et Conchita Wurst, d’autres gagnants historiques. Cependant, le vainqueur actuel a décliné la proposition de la plateforme de streaming.

Son absence de « Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga » a surpris les fans et les experts, y compris le commentateur néerlandais Cornald Maas, qui a révélé au média local BuzzE que Duncan Laurence faisait partie des plans des producteurs avant qu’il ne devienne un gagnant à Tel Aviv. « Certainement parce que Duncan était numéro un des paris depuis le début et était le favori pour la victoire finale », a-t-il déclaré.

Voir aussi Science : ces fausses théories favorisées par le septième art Duncan Laurence, vainqueur de l’Eurovision 2019

En effet, le vainqueur de l’Eurovision 2019 a reçu une approche de Netflix qui a été rejetée. Comme l’a confirmé son représentant auprès des médias susmentionnés, « il y avait une proposition mais elle ne cadrait pas avec son agenda ». L’interprète de « Arcade » a passé l’année dernière à enregistrer son premier EP, « Worlds on Fire », aux États-Unis. En outre, il a fait des tournées à travers le monde, dont les exigences ont nui à ses compétences vocales pendant un certain temps et l’ont forcé à annuler certains de ses engagements.

Eurovision, le grand succès de Netflix

Bien qu’il soit compréhensible que Laurence ait voulu se concentrer sur sa carrière musicale, il regrette peut-être maintenant d’avoir raté l’occasion que d’autres collègues tels que John Lundvik, Bilal Hassani, Anna Odobescu, Elina Nechayeva ou Jessy Matador ont acceptée. Lors de son premier week-end, Le film de l’Eurovision est devenu le numéro un de Netflix dans douze pays: Australie, Canada, Chypre, Croatie, États-Unis, Hongrie, Irlande, Islande, Norvège, Pologne, Royaume-Uni et Suède.

Dans d’autres pays, comme la Belgique, la Colombie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Grèce, Israël, l’Italie, les Pays-Bas et le Portugal, il est entré avec force dans le top 10. Selon le magazine Forbes, il est le film le plus réussi avec Will Ferrell de ces dernières années, qui a trouvé une nouvelle maison sur les plateformes de streaming après sa chute au box-office.