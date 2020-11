Duncan James: «  Je n’ai pas pu voir mon petit ami pendant cinq mois pendant le verrouillage  »

2020-10-31 09:00:13

Le chanteur bleu Duncan James a été séparé de son petit ami pendant cinq mois pendant le verrouillage parce qu’ils vivent dans des pays différents.

Duncan James a trouvé «difficile» d’être séparé de son partenaire Rodrigo Reis pendant la pandémie de Covid-19.

Le chanteur bleu Duncan, 42 ans, vit au Royaume-Uni, tandis que Rodrigo est basé en Belgique et le verrouillage signifiait qu’ils devaient être séparés pendant cinq mois difficiles.

Duncan a déclaré: « Il vit en Belgique et pendant le verrouillage, c’était vraiment difficile. Même si j’ai pu passer du bon temps avec ma mère et ma fille, je n’ai pas pu voir mon petit ami pendant cinq mois. C’était la partie la plus difficile pour moi. »

Duncan et Rodrigo se sont rencontrés après un concert de Blue en Belgique et se sont immédiatement entendus.

Il a dit nouveau! magazine: « Je faisais un concert avec les garçons. Nous faisions un concert spécial en Belgique, où vit mon partenaire, et après le spectacle, nous avons pris un verre au bar. Et je viens de voir ce très bel homme. Nous avons commencé à parler et nous avons pris un verre ensemble et une chose en a conduit une autre. Et nous avons fini par nous retrouver plusieurs week-ends d’affilée dans des endroits différents. Nous sommes allés à Paris pour un week-end ainsi qu’à Amsterdam, en Belgique et à Londres. Et après tous ces week-ends, nous nous sommes dit » Sommes-nous juste amis ou allons-nous faire quelque chose de plus? Et alors nous avons dit: « Rassemblons-nous, rendons-le officiel ». Et nous nous sommes réunis et c’est vraiment sympa. »

Bien que Duncan ait manqué Rodrigo pendant le verrouillage, il a chéri le temps supplémentaire qu’il a pu passer avec sa mère Fiona et sa fille Tianie, 15 ans.

Il a déclaré: « C’était bien d’avoir plus de cinq minutes au même endroit et cela a finalement duré cinq mois. Ma mère et moi vivons à l’arrière d’un terrain de golf, qui était complètement vide, nous avons donc pu faire nos promenades. sur le parcours, faire de l’exercice et faire des choses que nous n’avons pas faites depuis que je suis enfant. Comme une balade à vélo avec ta mère – qui fait ça dans la quarantaine? «

