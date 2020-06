Duel Newcastle – Arsenal pour l’attaquant de Wolfsburg Wout Weghorst

L’attaquant Wout Weghorst (27 ans) du club de Bundesliga VfL Wolfsburg a apparemment suscité l’intérêt de deux clubs de Premier League.

Arsenal et Newcastle vont s’affronter dans une bataille contre le grand attaquant néerlandais Wout Weghorst, selon les rapports.L’attaquant d’1,80 m est prêt à quitter Wolfsburg après avoir marqué 16 buts en 32 matches de Bundesliga.

📊 Wout Weghorst (27 ans), grand artisan de la bonne saison de Wolfsburg (6ème, provisoirement qualifié pour l’Europa League) :



⚽️ 16 buts

🅰️ 3 passes décisives

🔥 Impliqué dans 40% des buts de son équipe ! pic.twitter.com/9aseDarCWb — Maison du Foot (@maisondufoot_) June 21, 2020

L’avant-centre néerlandais serait sur la note de Newcastle United et d’Arsenal. Pour environ 35 millions d’euros, le VfL pourrait se montrer prêt pour un transfert, poursuit le rapport.

Weghorst est venu aux loups de l’AZ Alkmaar il y a deux ans et a apporté beaucoup de danger avec le but. Lors de la saison 2019/20 qui s’est terminée récemment, le joueur de 27 ans a joué 16 fois en 32 matchs de Bundesliga (trois passes décisives) et a ainsi joué un rôle important pour assurer que le VfL décroche la septième place et donc la qualification pour la Ligue Europa.

Arsenal pour préparer l’après Aubameyang

Arsenal aligne déjà le remplaçant de Pierre-Emerick Aubameyang cet été et aurait identifié l’attaquant de Wolfsburg Wout Weghorst comme une cible potentielle. L’international gabonais n’a plus que 12 mois à courir sur son contrat actuel aux Emirats et n’a pas encore engagé son avenir dans le club. L’avenir d’Alexandre Lacazette est également dans l’air avec le contrat du Français qui doit expirer en 2022.

Arsenal and Newcastle are both linked with a move for Wolfsburg striker Wout Weghorst who could be available for €32m this summer pic.twitter.com/DHko5h0QRR — Premier League Updates (@PremierLeagueU6) June 30, 2020

Le contrat de Weghorst avec les loups court jusqu’en 2023. À cette époque, le champion allemand avait transféré 10,5 millions d’euros à Alkmaar en 2009.Avec un contrat jusqu’en 2023, Wolfsburg cherchera à obtenir environ 32 millions de livres sterling pour le laisser partir.