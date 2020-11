DuckTales Saison 3 Episode 15 Review: De nouveaux dieux sur le bloc!

Sur le revers de l’épisode, Donald et Daisy tentent de sortir avec Storkules à la remorque. Storkules n’a pas fait grand-chose pour moi dans le passé, mais ici, il était en pleine forme, ignorant parfaitement qu’il était la plus grande troisième roue de tous les temps. C’est tellement drôle parce que vous pouvez voir à quel point Donald se serait bien débrouillé sans lui, mais au lieu de cela, il amplifie tous les défauts de Donald. Ce qui, je dois le souligner, consiste à jeter ses ordures dans la piscine. La façon dont il le fait avec désinvolture m’a fait rire énormément.

Pouvons-nous avoir plus de Daisy dans cette émission? Je sais que je dis cela à propos de beaucoup de ces personnages, mais sa chimie (et sa frustration) avec Donald est un combo gagnant. C’est un personnage fantastique et vous ne pouvez pas vous tromper avec Tress MacNeille.

Alors que les deux intrigues de l’épisode étaient assez solides avec de bonnes blagues, je pense que la combinaison des deux en un seul épisode leur a privé une partie de leur pouvoir. Ce sont tous les deux des idées si riches et on a l’impression que nous n’avons qu’un aperçu de leur potentiel comique. Je ne ressentais pas non plus beaucoup de lien avec le côté Zeus de l’histoire. Je comprends qu’il était censé être un contrepoint parental à Scrooge, mais cela n’a tout simplement pas cliqué avec tout ce qui l’entourait.

En fin de compte, nous avons quand même eu une bonne comédie et une continuation du thème principal de la saison. De plus, Glomgold a un camée hilarant chevauchant un carnaval pour enfants parce que… il est Glomgold. Pourquoi pas? J’apprécie également toujours à quel point Della fait maintenant partie du casting. Contes de canard a beaucoup de personnages et certains sont tombés sur le bord du chemin, mais ils la gardent au centre. J’adore la dynamique qu’elle ajoute à la famille et son soutien indéfectible aux enfants en particulier.

Citations DuckTales pour rendre votre vie meilleure

– «Quelles sont vos intentions avec mon Donald?»

