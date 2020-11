DuckTales Saison 3 Episode 14 Review: L’épée fendue de Swanstantine!

Comme Webby plus tôt avec sa stratégie de héros d’action habituelle, lorsque Louie est dans sa zone de confort (couchée), personne ne peut le toucher. Ici, bien qu’il soit reculé dans un coin et, bien que Violet le sauve, se rend compte que finalement tous ces mensonges peuvent revenir pour le blesser. Bien sûr, Louie le pousse au fond de son esprit pour le moment, mais Violet le dit clairement, il y a du pouvoir dans la vérité et de pouvoir faire les choses dont vous vous vantez. Louie devra trouver une nouvelle stratégie à adopter s’il ne veut pas consommer plus d’aliments mortels à l’avenir.

Jumeler Lena avec Huey a été une rupture inattendue avec l’équipe habituelle de Webby / Lena / Violet et a produit des résultats fantastiques. Lorsque les deux sont confrontés à Steelbeak, Lena parvient à arrêter le temps (une grande démonstration de ses pouvoirs magiques) et la première pensée de Huey est d’exécuter des simulations infinies sur la façon de sortir de la situation. C’est le plan parfait de Huey sur lequel ses frères rouleraient des yeux, mais Lena, étant une étrangère relative, peut voir plus loin que cela avec l’aide de ses pouvoirs.

Nous apprenons que Huey garde ses émotions pures enfermées dans son esprit, terrifié qu’elles l’empêchent de penser. C’est une énorme révélation pour le personnage qui me fait l’aimer encore plus. Autant Huey aime se présenter comme le plus sage et le plus sensible du groupe, autant il a des émotions folles comme ses frères. Il a juste honte d’eux. Il y a beaucoup de choses que je pourrais lire ici, mais ce qui ressort le plus, c’est qu’il est extrêmement fier de son côté plus analytique. Il méprise ses frères les plus émotifs et a peur que, si son côté sauvage sort, il n’ait pas de jambe sur laquelle se tenir. Il serait le genre de personne dont il se plaint toujours… et craint secrètement.

C’est une riche caractérisation rendue d’autant meilleure par Lena qui donne des leçons qu’elle a apprises au cours de la série. Que vous ne pouvez pas ignorer les parties de vous-même que vous n’aimez pas ou dont vous avez peur. Vous devez les embrasser parce qu’ils sont qui vous êtes. Les enfermer reviendra vous blesser plus tard… ou du moins provoquer d’étranges rêves d’avoir des jambes looooooooong. Est-ce que chaque élément de la caractérisation de Huey va tourner autour de cette blague à mes yeux? Oui, oui.

Regarder Huey attaquer Steelbeak était intense mais cela soulignait un point important. Vous ne vous abandonnez pas uniquement aux côtés de votre personnalité que vous n’aimez pas. Se transformer en monstre déchaîné n’est pas une bonne chose. Au lieu de cela, vous le mélangez en vous-même. Vous adaptez les parties de vous-même que vous n’aimez peut-être pas pour de bon. Dans le cas de Huey, il battait Steelbeak avec une détermination calme. C’était toujours Huey, juste avec un peu plus de prise en charge. J’espère que nous en verrons plus à l’avenir.

Quelle joie d’un épisode. Juste une sortie solide tout autour. Même Rockerduck, dont je n’ai pas été le plus grand fan, allait bien ici. Comme d’habitude, il y avait beaucoup de détails importants, comme l’avertissement de l’affiche de Glomgold, « N’ACCEPTEZ PAS LES CHÈQUES DE CET HOMME. » Violet et Lena étant toujours en pyjama parce que Scrooge a entraîné les enfants dans l’aventure, c’était un génie révélé après son exposition d’ouverture. La ligne «guépards ou tricheurs» montre à quel point l’équipe derrière ce spectacle s’amuse, même dans les plus petits moments.

C’était l’un des Contes de canard«les épisodes les plus légers à ce jour, les trois mini-entreprises» représentent le moyen idéal de montrer un grand groupe de personnages à la fois. J’espère que le spectacle utilise à nouveau ce type de structure, en particulier si plus de Contes de canard«la grande distribution d’ensemble peut être revue. Contes de canard C’est une excellente télévision et j’espère qu’elle dure longtemps pour que nous puissions avoir plus d’épisodes comme celui-ci.

