Ducati dévoile des vélos électriques pliables qui s’inspirent de ses motos

Le constructeur italien Ducati lance trois vélos électriques à pédale assistée, qui peuvent être conduits hors route et rabattus en quelques étapes pour un transport et un stockage faciles.Le modèle élégant, rouge et noir Urban-E a été conçu principalement pour une utilisation dans les villes et créé en collaboration avec la société locale Italdesign, qui a précédemment travaillé avec Airbus sur son concept de voiture volante.Un design noir et jaune distingue la Ducati SCR-EM tandis que les modèles SCR-E et SCR-E Sport présentent un design noir et jaune plus sportif basé sur la moto phare de la marque Scrambler.Grâce à l’intégration de fourches à suspension et de pneus extra « gros », les vélos se débrouillent bien même sur des terrains plus accidentés. un côté, créant une unité qui peut s’insérer dans le coffre d’une voiture.Les vélos peuvent être pliés en une unité compacte en quelques étapes rapides.Comme le plus axé sur le design des trois produits, l’Urban-E bi ke dispose d’ailes fines et pointues et d’un phare divisé en deux autour de la fourche avant.Sa batterie de 378 wattheures dure jusqu’à 70 kilomètres et est intégrée dans le châssis en aluminium sous un arc en plastique rouge, en un clin d’œil à la Les réservoirs de carburant colorés des motos Ducati.Un écran LCD dans le guidon peut être utilisé pour vérifier la charge de la batterie et contrôler les lumières LED de la moto.Le phare de la moto Urban-E est divisé autour de la fourche avant. Image is by Italodesign « Les vélos électriques pliables sont de plus en plus courants comme moyen de transport durable dans les villes », a déclaré Nicola Guelfo, responsable du design industriel chez Italdesign. « Nous avons inséré des éléments stylistiques Ducati distinctifs et les avons adaptés à la structure et au design. exigences et aux objectifs typiques d’un vélo, et bien sûr en tenant compte des besoins des utilisateurs. « L’écran LED du vélo SCR-E affiche la température ambiante Les modèles Urban-E et SCR-E ont une fourche à suspension avant et large, 20 par pneus de quatre pouces. Ceux-ci ont été conçus pour donner aux véhicules l’équilibre et l’adhérence dont ils ont besoin pour être conduits hors route. Hyundai dévoile un scooter électrique pliable conçu pour être chargé dans ses voitures.Cependant, le SCR-E est conçu pour des excursions un peu plus aventureuses, avec un écran LCD capable de dire la température externe et un capteur de lumière qui allume automatiquement les phares de la moto lorsque Dans la recherche d’un design épuré, la batterie de 374 wattheures et les LED du feu arrière sont intégrées dans le cadre du vélo.Une batterie de 468 wattheures distingue le SCR-E Sport en tant que version améliorée du SCR-E, le SCR- E Sport dispose d’une suspension complète, avant et arrière pour une absorption maximale des chocs ainsi que d’une batterie plus puissante de 468 wattheures qui permet au vélo de parcourir jusqu’à 80 kilomètres avec une seule charge.Ces dernières versions font partie d’une collaboration continue entre Ducati et la branche e-mobilité de la société italienne MT Distribution, qui a récemment vu la marque faire sa première incursion dans les scooters électriques.Les feux arrière à LED du SCR-E sont intégrés dans le cadreUn certain nombre de traditi Tous les constructeurs automobiles ont jeté leur chapeau dans le cercle de la micromobilité ces dernières années, lançant des véhicules électroniques plus petits tels que des scooters et des vélos pour capitaliser sur la demande croissante de modes de transport pratiques sur de courtes distances. un scooter pliable qui peut être chargé dans ses voitures, tandis que le fabricant de motos américain Harley-Davidson a lancé une série de motos plus petites et entièrement électriques pour les navetteurs.Les images sont une gracieuseté de Ducati, sauf indication contraire.

