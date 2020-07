Ducati construit une Diavel 1260 en édition limitée avec Lamborghini!

Ducati et Lamborghini – deux marques italiennes emblématiques – se réunissent pour construire une édition limitée Diavel 1260 Lamborghini, qui sera livrée avec des pièces plus sophistiquées et des accents jaunes Lamborghini emblématiques.

Lorsque nous parlons de voitures et de vélos dignes d’une affiche, ce sont certainement Lamborghini et Ducati qui vous apparaîtront d’abord pour être collés sur votre mur. Mais vous êtes-vous déjà demandé si ces deux marques emblématiques se sont réunies pour construire quelque chose ensemble? Eh bien, c’est exactement ce qui s’est passé – ces deux marques italiennes mettent leurs ressources en commun pour construire une version en édition limitée du croiseur motorisé Ducati Diavel 1260.

Ce n’est cependant pas le premier exemple de rapprochement de ces deux marques. Les meilleurs designers des deux sociétés ainsi que Walter de Silva (ancien designer VW), Piero Misani (responsable R&D chez Pirelli) et d’autres grands designers ont créé une Diavel 1260 S personnalisée unique qui a été présentée à la Milan Design Week l’année dernière. Et c’est vraiment votre point de référence sur ce que vous pourriez attendre d’une moto construite par Ducati en collaboration avec Lamborghini.

Cette Ducati Diavel 1260 S unique ressemble à peu près à la moto standard à première vue, mais les différences résident dans les détails. Les panneaux latéraux et les protections de radiateur par exemple étaient en fibre de carbone. Le pan de ventre a été fini dans une belle teinte noire brillante et il y avait plusieurs reflets jaunes qui font vraiment ressortir l’influence Lamborghini. Une autre couleur signifie-t-elle mieux Lamborghini qu’une nuance lumineuse de jaune?

Les accents jaunes le long des panneaux latéraux contrastent magnifiquement avec les fourches dorées USD et il y a aussi un panneau sous la queue qui est peint dans une nuance similaire de jaune avec le lettrage Diavel. Mécaniquement, la Diavel 1260 S unique ne présentait aucune différence par rapport à la moto d’origine et nous attendons le même traitement pour l’édition limitée Lamborghini. Le Diavel 1260 S est propulsé par un moteur bicylindre en Testastretta de 1262 cm3 qui produit 160 ch de puissance et 129 Nm de couple. C’est vraiment un monstre de couple et l’une des motos de croisière les plus rapides du marché. Le Diavel 1260 construit sur mesure fonctionnait peut-être avec un embrayage à sec, mais il est peu probable que cette fonctionnalité atteigne le vélo de production.

Les autres parties du cycle de l’édition limitée Diavel 1260 Lamborghini devraient également être identiques à la moto d’origine. La moto roule sur des suspensions Ohlins haut de gamme entièrement réglables, à l’avant et à l’arrière, et les fonctions de freinage seront prises en charge par des composants haut de gamme de Brembo. La Diavel 1260 Lamborghini continuera également très probablement avec les énormes pneus arrière Diablo Rosso 3 de 240/45 sections spécialement développés pour la moto.

Ce n’est pas non plus la première fois que Ducati construit des éditions spéciales du Diavel. Le modèle de la génération précédente a vu deux itérations spéciales – Carbone et Diesel – où la première est assez explicite avec une utilisation intensive de la fibre de carbone mais non, la seconde n’était pas propulsée par le diesel. Au lieu de cela, il a été conçu avec des intrants de la marque de vêtements haut de gamme Diesel. Ces deux modèles étaient en édition limitée et plus chers que la moto ordinaire. Le cas sera similaire avec le Diavel 1260 Lamborghini. Le Diavel 1260 S coûte environ Rs 19,50 lakh en Inde et l’édition Lambo sera certainement au-dessus de Rs 20 lakh. Non pas que nous disions de toute façon qu’il viendra en Inde.