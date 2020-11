Dua Lipa: Les femmes doivent travailler plus que les hommes dans l’industrie de la musique

2020-11-06 01:00:05

Dua Lipa pense que les femmes doivent «travailler un peu plus dur pour être prises au sérieux» dans l’industrie de la musique par rapport aux hommes.

La chanteuse de 25 ans a déclaré qu’elle et de nombreuses autres artistes féminines ressentaient le besoin de «constamment faire leurs preuves» aux gens, car elles sont souvent considérées comme «fabriquées», même lorsqu’elles écrivent leurs propres paroles.

Elle a dit: «C’est juste être une femme dans l’industrie. Beaucoup de gens voient, en particulier dans la musique pop, que vous êtes fabriqué ou autre, alors vous avez cette pression ou cette anxiété sous-jacente à prouver constamment [yourself] aux gens, surtout lorsque vous écrivez vos propres paroles.

«Il faut travailler un peu plus dur pour être pris au sérieux.»

Dua a ajouté qu’en réalisant son premier album éponyme, elle a senti qu’elle «avait besoin de prouver» qu’elle «n’allait pas simplement rester assise là dans la pièce et attendre que quelqu’un m’écrive une chanson».

Le hitmaker « Don’t Start Now » a également parlé de se défendre contre le sexisme dans l’industrie, comme elle se souvient d’un cas où un réalisateur lui a demandé de porter une jupe pendant un clip vidéo.

Elle a expliqué: «Vous êtes sur un clip vidéo et le réalisateur dit: ‘Je pense vraiment que vous devez porter une jupe’ – parce que quelqu’un veut voir, vous savez, ‘la pop star britannique dans une jolie tenue. Je me dis: « Eh bien, je vais porter un pantalon parce que c’est f ****** gel. » Je sais comment tenir ma position et la maintenir.

«Nous sommes tellement habitués à le repousser et à dire quelque chose juste pour l’éteindre et être, comme, ce n’est pas un gros problème. J’ai toujours été quelqu’un à vérifier [a person] tout de suite. Si quelqu’un dit quelque chose [that I don’t agree with], ‘Je ne vais pas faire ça, je vais faire ça.’ »

Et Dua a dit qu’elle sentait qu’il était de son «devoir» d’utiliser sa plate-forme pour de bon, en particulier lorsqu’il s’agit de lutter pour les droits et libertés des LGBTQ.

S’adressant au magazine Attitude, elle a déclaré: «Pouvoir utiliser ma plateforme pour sensibiliser, montrer du soutien, en parler, pour que les gens se sentent vus, entendus et en sécurité, [to] communiquer avec les organismes de bienfaisance et essayer de faire ma part autant que je peux… Je vois cela comme mon devoir.

«C’est tout à fait un droit de pouvoir aimer qui vous voulez, non seulement parce que j’ai des amis dans la communauté LGBTQ, mais parce que nous sommes tous humains et que nous le méritons. C’est quelque chose auquel je me sens très connecté et pour lequel je continuerai de me battre.

