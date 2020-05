Du producteur Shane Carruth – / Film

À tout moment Shane Carruth prête son nom et ses talents à un projet, il vaut la peine d’y prêter attention. le Apprêt et Couleur en amont directeur sert de producteur exécutif sur The Wanting Mare, un film écrit et réalisé par Nicholas Ashe Bateman. Tourné presque entièrement dans une unité de stockage du New Jersey, le film utilise des arrière-plans numériques pour créer un monde fantastique qui semble complètement réel. Le tentant The Wanting Mare la bande-annonce ci-dessous renonce à une configuration traditionnelle d’explication de l’intrigue et vous attire à la place avec du mystère.

La bande-annonce de Wanting Mare

Wow, c’est quoi ça? j’ai regardé The Wanting Mare avant de lire le film, et quand j’ai appris après coup que pratiquement tout ici, sauf pour les acteurs, est créé numériquement. Ce n’est pas la première fois qu’un film fait cela, bien sûr, mais contrairement à d’autres films numériques comme Sin City ou Sky Captain et le monde de demain, tout ici semble réel – tout en semblant légèrement rêveur et éteint. C’est très impressionnant.

Encore plus impressionnant est la vague de cette bande-annonce. Je sais que cela peut sembler frustrant pour certaines personnes, mais à mon humble avis, les meilleures bandes-annonces sont celles qui vous attirent et suscitent votre intérêt tout en ne donnant presque rien. Et c’est exactement ce qui se passe ici. Mais qu’est-ce que The Wanting Mare à propos? Jetons un coup d’œil au synopsis, d’accord?

Dans le monde d’Anmaere, au nord de la ville de Whithren, des chevaux sauvages traversent les landes et remontent la côte. Ces chevaux sont l’exportation la plus précieuse de la ville, et sont donc chassés, piégés, vendus et expédiés à travers la mer une fois par an. Pour ceux de Whithren, ce passage commercial crée des possibilités lucratives et passionnantes: la possibilité d’échapper à leur ville constamment étouffante pour se diriger vers le continent occidental de Levithen, ou tout simplement pour recommencer. Pendant ce temps, dans une petite maison au nord de la ville, une jeune femme meurt en couches. Ses derniers mots sont une tentative de raconter à sa fille la vie qu’elle aura et son héritage d’un rêve récurrent qui doit être gardé secret; car il contient les souvenirs d’un autre âge bien avant nous, celui où la magie et le mythe étaient vivants dans le monde. Cette fille maintenant laissée derrière est Moira. Elle grandit seule à Whithren, sans personne pour expliquer son rêve, sa différence unique ou sa place dans le monde. En conséquence, elle décide de quitter Whithren à tout prix et emploie l’aide de Lawrence, un jeune homme blessé engagé dans l’entreprise criminelle de vol de billets. Cela commence une série d’événements qui résonnent au cours des trente-cinq dernières années de leur vie, la vie d’un enfant trouvé hurlant sur les rochers, et à travers les ruelles et les côtes de Whithren; une ville cachée dans le brouillard, voulant entendre, recommençant maintenant.

Ce film aurait pris cinq ans à produire et présente «des centaines d’effets visuels mélangent de manière transparente les paysages numériques et la réalité physique». Le casting comprend Jordan Monaghan, Yasmin Keshtkar, Edmond Cofie, Nicholas Ashe Bateman, Josh Clark, et Christine Kellogg-Darrin. Il n’y a pas encore de date de sortie officielle, mais The Wanting Mare fera sa première mondiale ce week-end au virtuel Chattanooga Film Festival.

