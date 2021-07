Du pain et des jeux sur Arte : un documentaire sur les courses de char à Rome à voir ce soir

Ce soir, Arte nous emmène dans l’ancien Empire Romain avec Du pain et des jeux, les cours de char à Rome, un documentaire réalisé en 2018 par le britannique Jens Monath.

De quoi ça parle ?

Vers 90 après J.-C. à Rome : son ambition, son talent et son entraînement acharné amènent le jeune Scorpus, en tant que charretier, dans le chaudron des sorcières du Circus Maximus romain, où il est acclamé frénétiquement par plus de 150 000 spectateurs. C’est l’histoire d’une ascension fabuleuse d’un esclave sans foi ni loi à une superstar couronnée de lauriers. En tant que l’un des plus grands charretiers de la Rome antique, Scorpus a risqué sa vie dans le sport le plus populaire de l’époque, dans l’arène, dans l’espoir d’obtenir gloire et liberté.

Dans des reconstitutions scéniques élaborées, Du pain et des jeux – Les courses de chars à Rome nous plonge dans l’ancien Empire romain. À l’aide de documents anciens, le documentaire retrace la biographie de Scorpus, qui est représentatif des nombreux autres héros des courses de chars romains, et illustre en même temps la portée sociale, culturelle et politique du plus grand spectacle du monde antique : pour le peuple romain, les courses de chars représentaient plus qu’un sport et un divertissement. Ils étaient le ciment de la société et façonnaient la culture quotidienne.

Les inscriptions sur les pierres tombales et les mosaïques de l’époque indiquent la popularité de ces jeux. Les découvertes archéologiques de vieux jouets de voitures de course fournissent non seulement des informations sur la construction des voitures, mais témoignent également d’une culture de fans proche de celle d’aujourd’hui. Les empereurs romains s’entouraient également de charretiers afin de profiter de leur renommée. Pour eux, les compétitions ont toujours constitué un baromètre politique de l’humeur – car la période des jeux était la seule occasion dans l’année où l’empereur pouvait tester la réaction du peuple à son égard.

Rendez-vous ce soir, samedi 31 juillet à 20h50 sur Arte pour voir Du pain et des jeux, les courses de char à Rome, ou sur Arte.tv où le documentaire est dispo jusqu’au 30 août prochain.